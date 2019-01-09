Sağlık ve Hareket Odunpazarı'nda
44 dakika önce
Kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığına her zaman önem veren Odunpazarı Belediyesi, kadınların sağlıklı yaşaması ve keyifle spor yapması için çalışmalarına devam ediyor.
Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından zumba atölyesi açılacak. Yeni sezon için zumba atölyesinin ön kayıtları 11 Ocak 2019 Cuma Günü sona erecek. Asıl kayıtlar ise ön kayıt başvuru sırasına göre yapılacak.
Zumba öğle grubuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın (Türk Telekom üstü) 6'ıncı katında yer alan Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilir. Telefonla bilgi almak isteyen vatandaşlar, (0222) 240 08 85-602/603 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:57 Kaynak: Bültenler
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