Son Dakika Haberleri: Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı
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Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı

1 saat önce

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), sağlık ve ilahiyat alanlarında lisans tamamlama yerleştirme sonuçları, kurumun internet adresinden açıklandı.

Sağlık ve ilahiyatta lisans tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), sağlık ve ilahiyat alanlarında lisans tamamlama yerleştirme sonuçları, kurumun internet adresinden açıklandı.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ve ilahiyat alanlarında yerleştirme sonuçları doğrultusunda bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri 7-15 Ağustos'ta, normal kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Bu tarihlerde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını kaybedecek.
Yerleşen adaylardan ön lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanların kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından alınacak. Bu adaylar için elektronik kayıt yapılmayacak.
Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:36 Kaynak: AA
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