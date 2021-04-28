Sağlık ve Medeniyet Derneği, kronik hastalığı olanlar için "Ramazanda Sağlık Rehberi" hazırladı - Son Dakika

Sağlık ve Medeniyet Derneği, kronik hastalığı olanlar için "Ramazanda Sağlık Rehberi" hazırladı

28.04.2021 11:31
Sağlık ve Medeniyet Derneği, kronik hastalığı olanlar için

Sağlık ve Medeniyet Derneği, kronik rahatsızlıkları nedeniyle oruç tutmasının kendisine zararı olup olmayacağını öğrenme kaygısı taşıyanların merak ettikleri sorulara yanıt bulmaları amacıyla "Ramazanda Sağlık Rehberi" hazırladı.

Sağlık ve Medeniyet Derneği, kronik rahatsızlıkları nedeniyle oruç tutmasının kendisine zararı olup olmayacağını öğrenme kaygısı taşıyanların merak ettikleri sorulara yanıt bulmaları amacıyla "Ramazanda Sağlık Rehberi" hazırladı.

Hastaların ramazan öncesinde hekimlerine yönelttikleri sorulardan yola çıkılarak hazırlanan rehberde, alanında uzman hekimlerin görüşlerine başvuruldu.

Rehberde, diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, kalp hastalığı, böbrek hastalıkları, demans, fizik tedavi hastalıkları, göğüs hastalıkları, kas erimesi, kulak burun boğaz ya da ürolojik hastalıkları bulunan ve bu nedenle tedavi gören bireylerin oruç tutmalarının uygun olup olmadığına, oruç tutmaları mümkün olanların ise dikkat etmeleri gereken hususlara yer verildi.

"Ramazanda Sağlık Rehberi"ne, derneğin "saglikmedeniyet.org" adlı internet sitesi üzerinden ücretsiz erişilebiliyor.

Rehberdeki bilgilendirmeler sade bir dille hazırlandı

Sağlık ve Medeniyet Derneği İstanbul Şube Başkanı Dr. Cundullah Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda oruç ibadetini yerine getirmek isteyen ve tedavisi devam eden birçok vatandaşın hastalığı sebebiyle oruç tutmasının kendisine zarar verip vermeyeceğini öğrenme kaygısı taşıdığını belirtti.

Her rahatsızlığın hastaya özgü olduğunu ve onları çeşitli derecelerde etkilediğini anlatan Torun, örneğin, şeker hastalığının bazı kişilerde sadece diyetle kontrol edilebildiğini, bazılarında ise günde 1-2 kez hap alınmasını ya da birkaç kez insülin iğnesi kullanılmasını gerektirdiğini aktardı.

Bu nedenle hiçbir hasta için "Oruç tutmasın" veya "Oruç tutsun" şeklinde genelleme yapılamayacağının altını çizen Torun, hastalığın ve herkesin durumunu hekimiyle karşılıklı konuşarak çözmesi gerektiğini, hastanın durumuna, rahatsızlığının seviyesine göre bir kanaate varılabileceğini ifade etti.

Rehberi hazırlarken, hastalık ve hasta eksenli yaklaşımla oruç tutan ve tutmak isteyenlere yol gösterici bir çalışma yapmayı amaçladıklarını belirten Torun, şunları kaydetti:

"Ramazanın başında hekimlerimize gelen sorular bizi çalışma grubu oluşturmaya sevk etti. Dernek olarak, toplumsal ihtiyaca bir çözüm bulmak amacıyla alanında uzman hekimlere toplumda sık görülen kronik hastalıkları ve bu hastalıklara sahip bireylerin oruç tutmalarının tıbben uygunluğunu, nelere dikkat etmeleri gerektiğini sorduk. Hastalarımızın anlayabileceği şekilde, teknik bilgiden ziyade sade bilgilendirmeler yapmaya gayret ettik."

"Yaşam şekline dönüşecek önerilerde bulunduk"

Dr. Cundullah Torun, rehberde popüler sorulardan ziyade, hastaları ve hastalığı merkeze alan bir çalışma planlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Mesela, böbrek hastasının belirli düzeyde günlük su tüketimine ihtiyacı vardır. Ancak, hiçbir böbrek hastası oruç tutmayacak mı? Şeker hastalarının da belli aralıkla hipoglisemiye (kan şekeri düşüklüğü) düşmemek için beslenmeleri gerekir. Peki, hiçbir şeker hastası oruç tutmayacak mı? Hangi böbrek hastası hekim gözetiminde oruç tutabilir? Böbrek hastası oruç tutarken nelere dikkat etmelidir? Birçok hastalık için bu soruların cevaplarını uzmanlarından alıp, hastalarımızın istifadesine sunduk. Hastayken oruç tutacaksa dahi dikkat etmesi gereken durumları da rehberimize alarak, yaşam şekline dönüşecek önerilerde bulunduk."

Dernek olarak hazırladıkları "Ramazanda Sağlık Rehberi"nin içeriğinin gelecek yıllarda daha da genişletileceğini dile getiren Torun, rehberin, hastaların sağlıklarını korumalarına ve oruç ibadetlerini sıhhatli şekilde ifa etmelerine yardımcı olmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Medeniyet Derneği, Hipertansiyon, Ramazan, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık ve Medeniyet Derneği, kronik hastalığı olanlar için 'Ramazanda Sağlık Rehberi' hazırladı - Son Dakika


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