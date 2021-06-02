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SAĞLIK VE MEDİKAL FUARINA YABANCI KATILIMCI İLGİSİ; YÜZDE 25'İ YURT DIŞINDAN - Son Dakika

SAĞLIK VE MEDİKAL FUARINA YABANCI KATILIMCI İLGİSİ; YÜZDE 25'İ YURT DIŞINDAN

02.06.2021 13:58
SAĞLIK VE MEDİKAL FUARINA YABANCI KATILIMCI İLGİSİ; YÜZDE 25'İ YURT DIŞINDAN, System.String[]

Pandemide önemli sorumluluklar üstlenen sağlık ve medikal sektörü, 28. Expomed Eurasia Fuarı'nda bir araya geldi.

Pandemide önemli sorumluluklar üstlenen sağlık ve medikal sektörü, 28. Expomed Eurasia Fuarı'nda bir araya geldi. Fuarda 250'yi aşkın firma ve firma temsilciliğinin bulunduğunu anlatan TÜYAP Fuarcılık Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ünal Öztop, "Sağlık sektörünün ihtiyaç duyabileceği her türlü medikal teknoloji ve sağlık malzemesi burada yer alıyor. Şu an kayıt olan ziyaretçilerimizin yüzde 25'i yurt dışından" dedi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bugün kapılarını açan, 28. Expomed Eurasia Fuarı, üç gün sürecek. Hibrit fuarda, fiziki fuarın yanı sıra önemli online etkinlikler de gerçekleştirilecek. Fuar, "Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Rehabilitasyon, Laboratuvar Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı? adıyla gerçekleştiriliyor.

"250 FİRMA TEMSİLCİLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

TÜYAP'ın grup şirketlerinden Reed Tüyap Fuarcılık'ın organize ettiği Expomed Eurasia hakkında bilgi veren TÜYAP Fuarcılık Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ünal Öztop, "Burada 250 firma temsilciliğine ev sahipliği yapıyoruz. Medikal teknolojiler ve sağlık ekipmanlarından hastane malzemelerine kadar bir sağlık sektörünün ihtiyaç duyabileceği her türlü medikal teknoloji ve sağlık malzemesi burada yer alıyor. Şu an kayıt olan ziyaretçilerimizin yüzde 25'i yurt dışından. Bu bizim için çok etkileyici bir rakam. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle bu kadar yoğun bir yabancı ziyaretçi trafiğini biz de beklemiyorduk. Ama şunu görüyoruz ki Türkiye yabancılar için de cazibesini koruyor" diye konuştu.

"YERLİ ÜRETİCİLERİMİZ HIZLI BİR ŞEKİLDE ADAPTE OLDU"

Pandeminin başlangıcıyla birlikte Türk üreticilerin çok aktif davrandığını anlatan Zeynep Ünal Öztop, "Pek çok yeni firma sektöre katıldı. Yerli üreticilerimiz hızlı bir şekilde adapte oldular. Dolayısıyla bugün fuarımızda bütün bunları gözlemleme fırsatımız oluyor. Türkiye yakın coğrafyalar için önemli bir pazar haline geldi. Bugün ziyaretçi sayılarıyla da bunu gözlemliyoruz. 70'i aşkın ülkeden online kayıt yaptıran ziyaretçimiz var. Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği kısıtlamalar çerçevesinde metrekareye belli bir ziyaretçi kısıtlamamız var, bunu da özenle takip ediyoruz. Bu nedenle fuarda herhangi bir yoğunluk yok. Bu nedenle ziyaretçilerimizin içi son derece rahat olsun."

"FUARA ONLINE KATILAN 10'DAN FAZLA ÜLKE VAR"

Fuarın online da takip edilebileceğini ifade eden Zeynep Ünal Öztop, "Bu sene hayatımıza bir hibrit konseptini kattık. Fiziksel fuarı devam ettirirken bir yandan da kendi ürettiğimiz yerli ve milli bir yazılımla online platformda iş bağlantılarını devam ettiriyoruz. Expomed Eurasia'nın internet sitesi üzerinden kayıt olabilirler. Fuar alanına gelmiş gibi tüm firmalarımızla online platformda görüntülü görüşme, mesajlaşmayla fuarı ziyaret etmiş kadar olacaklar. Fuara fiziki olarak katılamayan 10'dan fazla ülkeden katılımcımız var. Kanada, Belçika, Çin, Tayvan, Kore'den firmalarımız var. Fiziken burada olamayan bu ülkeler, online platformda ziyaretçiler ile bir araya gelecekler" değerlendirmesinde bulundu.

HIZLI KORONAVİRÜS TESTLERİNDEN YENİ NESİL GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARINA

Pandemi döneminde çok önemli bir rol üstlenen tıbbi cihaz ve sağlık sektörünün kalbinin attığı fuarda; hastane yapı ve tıbbi tesis yönetimi, elektro-medikal ekipman, medikal ve laboratuvar teknolojileri, biyoteknoloji cihaz ve ürünleri, sarf malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, ortopedi, fizik tedavi-rehabilitasyon ile OTC (reçetesiz ürünler) alanındaki inovatif ürünler sergileniyor. Öztop son olarak, "Yerli firmaların teknolojik yatırımlarını görmüş olduk. Hızlı koronavirüs testlerinden yeni nesil görüntüleme cihazlarına, hastanelerde yepyeni yatak teknolojilerine kadar görülebilecek geniş bir ürün yelpazesi var. Bunların hepsi yerli üretici" dedi.

SAĞLIK VE MEDİKAL FUARINA YABANCI KATILIMCI İLGİSİ; YÜZDE 25'İ YURT DIŞINDAN
SAĞLIK VE MEDİKAL FUARINA YABANCI KATILIMCI İLGİSİ; YÜZDE 25'İ YURT DIŞINDAN
SAĞLIK VE MEDİKAL FUARINA YABANCI KATILIMCI İLGİSİ; YÜZDE 25'İ YURT DIŞINDAN
SAĞLIK VE MEDİKAL FUARINA YABANCI KATILIMCI İLGİSİ; YÜZDE 25'İ YURT DIŞINDAN
SAĞLIK VE MEDİKAL FUARINA YABANCI KATILIMCI İLGİSİ; YÜZDE 25'İ YURT DIŞINDAN

Rehabilitasyon, Zeynep Ünal, İstanbul, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi SAĞLIK VE MEDİKAL FUARINA YABANCI KATILIMCI İLGİSİ; YÜZDE 25'İ YURT DIŞINDAN - Son Dakika Ekonomi


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