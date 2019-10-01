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Sağlık ve okul personeli "oyuncu" oldu

57 dakika önce

Zonguldak'ta, öğretmen, okul müdürü, doktor, hemşire ve sağlık memurlarının oluşturduğu tiyatro topluluğu, sahneledikleri oyunlardan elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor.

Sağlık ve okul personeli

Zonguldak'ta, öğretmen, okul müdürü, doktor, hemşire ve sağlık memurlarının oluşturduğu tiyatro topluluğu, sahneledikleri oyunlardan elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor.

Mahalle muhtarlarının başlattığı "Çocuklar Gülsün" projesi kapsamında, Ters Köşe Tiyatro Topluluğu üyeleri, "Safinaz'ın İzdivacı" adlı oyunu sahneleyerek, elde edilen gelirle çocukların eğitim masraflarının karşılanmasına destek oldu.

Tiyatro oyunu için satılan biletlerden ve bağışlarla elde edilen gelirle 352 çocuğun okul kıyafeti, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi ihtiyacı karşılandı.

"Amacımız çocukların yüzünü güldürmek"

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, amaçlarının ailelerin ve çocukların yüzlerini güldürmek ve eğitimlerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Projelerinin, çocukların eğitimine yönelik olduğunu belirten Arslantürk, şunları kaydetti:

"Satılan biletlerle ve bağışlarla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 352 çift ayakkabı dağıttık, kırtasiye malzemesi ve okul kıyafetlerini tamamladık. Amacımız dar gelirli ailelerimizin bu ihtiyaçlarını karşılamaktı. Tiyatro topluluğumuz hiçbir ücret almadan gönüllü olarak oyunlarını sergileyerek bu projeye destek oldu. İnşallah gelecek yıl biraz daha iyi organize olup daha çok çocuğumuzun geleceğine katkıda bulunmak istiyoruz. Çocukları güldürdüğümüz için mutluyuz."

Ters Köşe Tiyatro Topluluğu kurucusu Yahya Kasımfırtına da ihtiyaç sahibi çocuklar için sahne almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Birçok sosyal sorumluluk projesinde ücretsiz sahne aldık. Çocuklar için çok anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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