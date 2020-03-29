Sağlık ve polis ekiplerinden korona denetimi - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Eskişehir Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi, alınan kararlara uyumu denetlemek amacıyla Eskişehir genelinde trafik kontrollerine başlandı.



Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan Eskişehir Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin belirlenen kurallar içinde, izin verilen yolculara yönelik gerçekleştirilmesi, taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım araçlarına dönüşümünü ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu alınmasını engellemek amacıyla, Eskişehir il merkezi ve ilçelerinde yoğun denetimlere başlandı. Gerçekleşen denetimlerde ayrıca UMKE görevlileri aracılığıyla sağlık kontrolleri yapılarak hastalık şüphesi taşıyan kişilerin tespitine yönelik çalışmalar da yapıldı.



Öte yandan ekipler, denetimler sırasında kişilere zorunlu haller dışında evden çıkılmaması, seyahatlerin ertelemesi gerektiği, farklı illerden kente gelen kişilerin 14 gün süreyle evlerinde kalmaları konularında bilgilendirmeler yapıldı. - ESKİŞEHİR