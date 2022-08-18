Tekirdağ'da hastaneye gelenlere karanfil dağıtılıp çikolata ikram edildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da hastaneye gelenlere karanfil dağıtılıp çikolata ikram edildi

18.08.2022 12:18
Tekirdağ'da hastaneye gelenlere karanfil dağıtılıp çikolata ikram edildi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Tekirdağ Şubesince, sağlıkta şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine muayene için gelen hastalara karanfil dağıtıldı, çikolata ikram edildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Tekirdağ Şubesince, sağlıkta şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine muayene için gelen hastalara karanfil dağıtıldı, çikolata ikram edildi.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi Başkanı Halim Öksüz ve beraberindekiler, polikliniklerin önünde sıra bekleyen hastalarla bir süre sohbet etti.

Ardından hastalara çikolata ikram edildi ve karanfil verildi.

Öksüz, gazetecilere, bir çiçekle sağlıkta şiddetin sona ermeyeceğini, ancak yine de bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Hastalardan, dağıttıkları bu karanfilleri içeride sağlık çalışanlarına vermelerini istediklerini anlatan Öksüz, "Çok olumlu tepkiler aldık. Bu davranışın Türkiye genelinde de sürmesini arzu ediyoruz. Bir çiçekle şiddet sona ermeyecektir ama her baharın da bir çiçekle geldiğini unutmamamız gerekir." dedi.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da hastaneye gelenlere karanfil dağıtılıp çikolata ikram edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da hastaneye gelenlere karanfil dağıtılıp çikolata ikram edildi - Son Dakika
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