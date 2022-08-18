Tekirdağ'da hastaneye gelenlere karanfil dağıtılıp çikolata ikram edildi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Tekirdağ Şubesince, sağlıkta şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine muayene için gelen hastalara karanfil dağıtıldı, çikolata ikram edildi.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi Başkanı Halim Öksüz ve beraberindekiler, polikliniklerin önünde sıra bekleyen hastalarla bir süre sohbet etti.

Ardından hastalara çikolata ikram edildi ve karanfil verildi.

Öksüz, gazetecilere, bir çiçekle sağlıkta şiddetin sona ermeyeceğini, ancak yine de bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Hastalardan, dağıttıkları bu karanfilleri içeride sağlık çalışanlarına vermelerini istediklerini anlatan Öksüz, "Çok olumlu tepkiler aldık. Bu davranışın Türkiye genelinde de sürmesini arzu ediyoruz. Bir çiçekle şiddet sona ermeyecektir ama her baharın da bir çiçekle geldiğini unutmamamız gerekir." dedi.