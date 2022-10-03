Ses: "Diyarbakır Gyeah Kadın Doğum Hastanesinde Yemek Boykotu Yapan Sağlık Emekçilerine Firma Sahipleri Tarafından Silahlı Saldırıda Bulunulmuştur" - Son Dakika
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Ses: "Diyarbakır Gyeah Kadın Doğum Hastanesinde Yemek Boykotu Yapan Sağlık Emekçilerine Firma Sahipleri Tarafından Silahlı Saldırıda Bulunulmuştur"

03.10.2022 16:06
Ses: "Diyarbakır Gyeah Kadın Doğum Hastanesinde Yemek Boykotu Yapan Sağlık Emekçilerine Firma Sahipleri Tarafından Silahlı Saldırıda Bulunulmuştur"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yemek boykotu yapan sendika üyelerine ve sağlık emekçilerine firma sahipleri tarafından silahlı saldırıda bulunulduğunu duyurdu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yemek boykotu yapan sendika üyelerine ve sağlık emekçilerine firma sahipleri tarafından silahlı saldırıda bulunulduğunu duyurdu.

SES, bugün Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yemek boykotu yapan sendika üyelerine ve sağlık emekçilerine firma sahipleri tarafından silahlı saldırıda bulunduğunu duyurdu. SES'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır GYEAH Kadın Doğum Hastanesinde yemek boykotu yapan sendikamız üyelerine ve sağlık emekçilerine mafya gibi hareket eden firma sahipleri tarafından silahlı saldırıda bulunulmuştur" denildi.

Sendika, bu durumu protesto etmek, kamusal yemek hizmetlerini savunmak ve şube ile dayanışmak için 3-4 Ekim'de bütün illerde iş kollarındaki emek ve meslek örgütlerini eylem/etkinlikler yapmaya çağırdı. SES açıklamasında, "Sağlık Bakanlığını da bu mafya güruhlarına verdikleri ihaleleri iptal etmeye davet ediyoruz" denildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ses: 'Diyarbakır Gyeah Kadın Doğum Hastanesinde Yemek Boykotu Yapan Sağlık Emekçilerine Firma Sahipleri Tarafından Silahlı Saldırıda Bulunulmuştur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ses: "Diyarbakır Gyeah Kadın Doğum Hastanesinde Yemek Boykotu Yapan Sağlık Emekçilerine Firma Sahipleri Tarafından Silahlı Saldırıda Bulunulmuştur" - Son Dakika
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