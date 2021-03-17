Sağlık ve sosyal hizmet işçileri haklarının verilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı - Son Dakika

HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, "Mevzuata açık hükümler olmasına rağmen yüzdelik dilimlerimiz, fazla mesailerimiz, dinlenme molalarından doğan haklarımız gibi mali haklarla ilgili pek çok sorunla karşı karşıyayız. Tüm bu haklarımızın verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, taleplerinin yer aldığı çeşitli dövizler taşıyarak, bazı sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Devlet Sert, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapanlara rahmet, tedavi görenlere şifa diledi.

Sağlık işçilerinin devletle el ele salgınla mücadele ettiğini, sürecin uzun ve yorucu olduğunu belirten Sert, ancak haklarını alma noktasında bazı sorunlarla karşı karşıya olduklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bizler sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak pandemi sürecinde Kovidli hastanın beslenmesinden temizliğinden, bakımından, nakillerinden ve benzeri birçok hizmetinden sorumlu olduğumuz halde, omuz omuza mücadele verdiğimiz memur sağlık personelinden ayrı tutulduk. Onlara verilen ve sonuna kadar hak ettiklerine inandığımız ancak bizim de hakkımız olan ek ödemeden faydalandırılmadık. Mevzuata açık hükümler olmasına rağmen yüzdelik dilimlerimiz, fazla mesailerimiz, dinlenme molalarından doğan haklarımız gibi mali haklarla ilgili pek çok sorunla karşı karşıyayız. Tüm bu haklarımızın verilmesini talep ediyoruz."

Kurumları mevzuata uygun davranmaya davet ettiklerini ifade eden Sert, "Sürekli işçi statüsünde çalışan 112 ambulans sürücülerimizin tıpkı memurlarda olduğu gibi 24/72 saat mesai sisteminin kalıcı hale getirilmesini talep ediyoruz. Bu durum mental ve fiziksel olarak pandemide iyice yorgun düşen personelin halka daha sağlıklı hizmet verebilmesi adına elzemdir. 24 saat esaslı çalışma düzeni iş kanunuyla uyumlu değildir. Kanunda ilgili düzenlemeler yapılıp sahada sıkıntıya neden olan çelişkilerin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Kovid-19'un herhangi bir ayrım yapılmadan tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı ve işçi kazası değerlendirilmesini istiyoruz. Pandemi sürecinde Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanlarının yine herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan yine görev şehidi sayılmasını, kurumlara ya da kurumlardaki herhangi bir birime adları verilerek hatıralarını yaşatılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasına Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Adem Yavuz ve bazı sendika üyeleri katıldı.