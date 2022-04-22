Sağlık ve spor aktiviteleri mobile taşındı - Son Dakika

Teknoloji artık hayatın her alanına dokunuyor. Sağlık, fitness, spor ve beslenme aktiviteleri de dijital ortama taşındı. Spor salonlarının yerini akıllı cep telefonları alıyor. Bu alanda hizmet veren uygulamalar her geçen popülaritesini artırıyor. Artık insanlar dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda formda kalmak için teknolojik uygulamalara rağbet gösteriyor. Bunlardan biri olan "Üç2Bir" uygulaması, spor, fitness ve sağlık aktivitelerini akıllı cep telefonlarına taşıyor. Spor yapmak isteyen herkese pratik, hızlı, zaman ve mekan özgürlüğü sunan mobil uygulama, diyetisyenleri, spor eğitmenlerini ve fitness hizmetlerini tek çatı altında topluyor.

We Are Social 2021 verilerine göre, Türkiye'de insanlar günde ortalama 8 saatini internette geçiriyor. Yaklaşık 77 milyon kişi yani nüfusun yüzde 91'i mobil cihaz kullanıyor. 65,8 milyon internet kullanıcısı (nüfusun yüzde 77,7'si) bulunan Türkiye'de, nüfusun yüzde 70,8'i yani 60 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. 2021 yılında Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalar arasında fitness, sağlık ve beslenme uygulamaları, yüzde 35'lik bir pay aldı.

"BU UYGULAMALAR ANA AKIM HALİNE GELMEYE BAŞLADI"

Üç2Bir Kurucu Ortağı Filiz Ergün, bu veriler ışığında yaptığı değerlendirmede, mobil uygulamaların insanların daha sağlıklı ve formda kalmalarını desteklediğini söyledi. Ergün, "Dünyada milyonlarca insan, akıllı saatler ve fitness takipçileri gibi giyilebilir teknolojilere akın ediyor. Bu sebeple bu uygulamalar ekosistemde ana akım haline gelmeye başladı. Bu akımı görerek, Üç2Bir'i geliştirdik." dedi.

Filiz Ergün, "Akıllı telefonlarda kullanılabilen mobil sağlık uygulamaları, sağlık sorunlarını tanıma ve yönetme, beslenme önerilerini öğrenme, adım sayısını hesaplama gibi birçok imkan sağlayabiliyor. Milyonlarca insan bu uygulamalarla hem daha sağlıklı hem de zinde kalabiliyor" dedi.

Pandeminin başlangıcında spor salonlarının geçici olarak kapatılması ile insanların günlük egzersizlerini yapmak için fitness uygulamalarına yöneldiğini anımsatan Ergün, şöyle devam etti:

"Pandemi süreci egzersize yaklaşımımızı değiştirdi. Evden çıkmadan egzersiz ve fitness yapabileceğimizi öğretti. Bu sebeple fitness uygulamalarının sayısı artmaya başladı. Çünkü zamandan ve mekandan bağımsız olarak hizmet sunabiliyorlar ve spor salonu üyeliği gibi maliyetlere katlanmak gerekmiyor. Fitness programlarına evden veya spor salonundan erişerek, hibrit egzersiz stilini tercih edenler de var"

Ergün, "Üç2Bir olarak, sertifikalı fitness profesyonellerini, uzman ekiplerce onaylanmış, güvenilir spor eğitmenlerini ve diyetisyenleri sağlık ve spor için insanların avuçlarına yerleştirdik. Motivasyonu ne olursa olsun, kişilerin spor, egzersiz veya fitness ihtiyaçlarını karşılayan, her bütçeye uygun bir uygulama tasarladık" ifadelerini kullandı.

"UYGULAMADA 557 SPOR EĞİTMENİ, 365 DİYETİSYEN, 87 SPOR ALANI VAR"

"Fitness uygulamaları birçok insanın hayatında ayrılmaz parça haline geldi" diyen Filiz Ergün, sundukları dijital platformun sağlıklı yaşama dair ihtiyaç duyulan her şeyi içerdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Üç2Bir'de uzman ekiplerce onaylanmış spor eğitmenleri ve diyetisyenler yer alıyor. Kullanıcılar zamandan ve mekandan bağımsız olarak özel dersler ve seanslar alabiliyor. Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet veren platformda spor derslerinde eğitmenler ile birebir çalışma fırsatı sunuluyor. Ayrıca, kullanıcılar, farklı spor alanlarında veya açık havada düzenlenen grup derslerine katılabiliyor. ya da platform üzerinden video bağlantıyla derslere ve seanslara katılmak mümkün."

Platformun özgürlük fikrine dayandığına işaret eden Ergün, "Sadece birkaç branş veya alanda değil, spor yapılabilecek her ortamı tek uygulamada sunuyoruz. Pilatesten tenise, yüzmeden kickboksa, uzman diyetisyenlerden yoga eğitmenlerine kadar bütüncül bir spor deneyimi sağlıyoruz. 2022 sonunda 20 binden fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Filiz Ergün, Üç2Bir uygulamasında 557 profesyonel spor eğitmeni, 365 diyetisyen ve 87 spor alanı bulunduğunu da sözlerine ekledi.