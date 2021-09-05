Sağlık yetkilileri sahaya girdi, Brezilya-Arjantin maçı yarıda kaldı

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta saha kenarında başlayan ve oyun alanına yansıyan olaylar nedeniyle Arjantin Milli Takımı oyuncuları ve hakemler soyunma odasına gitti.

Mücadelenin 7'nci dakikasında Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu Yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı Brezilya Sağlık Protokolleri'ni ihlal ettiklerini öne sürerek oyuncuları karantinaya alma isteğiyle sahaya girdi. Önce saha kenarında başlayan ve sonrasında yeşil zemine de yansıyan olaylar sonrası Arjantin Milli Takımı ve hakemler soyunma odasına gitti.

ARJANTİN'DEN MAÇ ASKIYA ALINDI AÇIKLAMASIArjantin Futbol Federasyonu , mücadele oynanırken yaşanan olaylardan sonra maçın askıya alındığı bilgisini paylaşırken bekleme sürdü. Sonrasında Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ve Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni oyun alanına dönerken Brezilyalı futbolcular ve yetkililerle görüştükten sonra yeniden soyunma odasına girdi.CONMEBOL: MAÇ ERTELENDİ, HAKEM VE GÖZLEMCİLER RAPOR HAZIRLAYACAK

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Brezilya - Arjantin maçının ertelendiğini açıklarken, hakem ve gözlemcilerin ise maç raporunu FIFA Disiplin Komitesi'ne ileteceğini ve son kararın da FIFA Disiplin Komitesi tarafından verileceğini açıkladı.

- İstanbul