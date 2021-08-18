Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık toplantısında, İRAP planının tanıtımı ve sunumu, protokol konuşmaları, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu' nun konuşmaları ve daha önce İRAP çalışmasını tamamlayan iller ile video konferans gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre

Süleyman Soylu, İstanbul, AFAD, 112, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşe Handan Dökmeci İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık... - Son Dakika

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