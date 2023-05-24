Sağlıkçı Ailesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sağlıkçı Ailesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Sağlıkçı Ailesi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

24.05.2023 06:21

Muğla'dan Manisa'ya taşınan sağlıkçı ailenin içinde bulunduğu otomobil, Denizli'nin Buldan ilçesinde tırla çarpışarak hurdaya döndü. Kazada baba, anne ve 2 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Muğla'da aynı hastanede görev yaptığı karısını, yeni görev yeri olan Manisa'ya götürmek üzere yola çıkan sağlıkçının otomobili, kontrolden çıkan tırın altında ezildi. Sağlıkçı anne-baba ve iki kızlarının hayatını kaybettiği kazanın ardından, kendilerine yeni bir yaşam kurmayı planlayan ailenin hayalleri yarım kaldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ortaya çıkan yarım kalmış hayaller, duyanların yüreğini parçaladı. Marmaris Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan Kahramanmaraşlı Hasan Çetinkaya ile birlikte aynı hastanede sözleşmeli tıbbi sekreterlik yapan eşi Ümmü Çetinkaya'nın (31) ataması, baba ocağı Manisa'nın Alaşehir Devlet Hastanesine yapıldı. Hafta sonu evini Muğla'dan Alaşehir'e taşıyan Ümmü Çetinkaya, pazartesi son mesaisini yaparak Marmaris Devlet Hastanesinden ilişiğini kesti. Bir süre daha Muğla'da çalıştıktan sonra eşinin yanına tayin olacağı günlerin hayalini kuran Hasan Çetinkaya, eşi ve iki kızını Alaşehir'deki yeni yuvalarına bırakıp dönmek için 46 P 7457 plakalı otomobiliyle Marmaris'ten yola çıktı.

Yeni evlerine ulaşamadılar

4 kişilik Çetinkaya ailesini taşıyan otomobil, Denizli'nin Buldan ilçesini 6-7 kilometre geçip güney rampasına geldiğinde, karşı yönden gelirken yağış nedeniyle kontrolden çıkan Mehmet B. idaresindeki 32 DG 237 plakalı tırla çarpıştı. Karşı şeride geçip metrelerce sürüklediği otomobili hurdaya döndüren tır, ormanlık alana devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, araçta sıkışan ailenin yardımına koştu. Baba Hasan, anne Ümmü ve 3 yaşındaki İdil Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtarılarak, vatandaşlar tarafından Buldan Devlet Hastanesine yetiştirilen 6 yaşındaki abla Ece İkra Çetinkaya da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yan yatan tırda sıkışan sürücü Mehmet B. ise itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarılarak, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişilik Çetinkaya ailesinden gelen acı haber, uzun süredir birlikte görev yaptıkları Marmaris Devlet Hastanesi ve baba ocaklarına ateş düşürdü. Çiftin mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, ailenin son yolculuklarına da Alaşehir'de yan yana uğurlanacakları öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, Manisa, Muğla, Baba, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

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