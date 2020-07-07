Sağlıkçı anneden, küçük kızının icra yoluyla alınmasına tepki - Son Dakika

Sağlıkçı anneden, küçük kızının icra yoluyla alınmasına tepki

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hemşire Saniye Güçel (40), eski eşi göz doktoru Turan T.'nin (58), 2.5 yaşındaki kızları İpek T.'yi ayda bir kez icra yoluyla alarak, İstanbul'a götürmesine tepki gösterdi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hemşire Saniye Güçel (40), eski eşi göz doktoru Turan T.'nin (58), 2.5 yaşındaki kızları İpek T.'yi ayda bir kez icra yoluyla alarak, İstanbul'a götürmesine tepki gösterdi. Turan T.'nin, mahkeme kararıyla ayda bir kez kızını görmeye hakkı olduğunu, İstanbul'a götürülmesinin kızının psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Güçel, yetkililerden yardım istedi. Adalet Bakanlığı'nın boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin çocuklarının icra daireleri aracılığıyla teslim alınması sürecinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Keşan Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Saniye Güçel, kulak, burun, göz doktoru olan eşi Turan T.'den bir süre önce boşandı. Mahkeme, İpek T.'nin velayetini anneye verirken, baba Turan T.'nin de ayda bir kez kızını görmesine karar verdi. Turan T., bir süre önce kızını alarak babaanne Gülcemal T.'nin (80) görmesi için İstanbul'un Kartal ilçesine götürmeye başladı. Anne Saniye Güçel, kızının yolculuk nedeniyle bitkin düştüğünü ve psikolojisinin etkilendiğini belirterek, Turan T.'den kızını Keşan'da görmesini ve İstanbul'a götürmemesini istedi. Turan T. bunun üzerine icra yoluyla kızı İpek T.'yi alarak, İstanbul'a götürdü. Saniye Güçel, kızının psikolojisinin olumsuz etkilediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

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'ÇOCUĞUM PELTE GİBİ GELİYOR'

Saniye Güçel, "Ben kendisine her hafta gelerek kızını görmesini istedim. 2 yaşından sonra çocuğu yatılı almaya başladı. Her aldığında İstanbul'a, hatta Yalova'ya ailesine götürmeye başladı. Bu konuda kendisine dava açtım. Hukuki süreç devam ediyor. Ama sürekli davayı erteletiyorlar. Dava uzasın ki çocuğu daha rahat alabilsin diye. Çocuk bu süreçte 6 saat yol gidiyor. Çocuğum pelte gibi geliyor. Büyüdüğü için de gitmek istemediğini söylüyor. İsterse her hafta sonu gelsin. Gelsin burada zaman geçirsinler. Burada kal, burada gezin. Çocuk da 'burada gör, denize götür, alışveriş merkezine götür' diye yalvarıyor" dedi.

'NE OLUR BÜTÜN ANNELER ADINA SESİMİ DUYUN'

Geçen hafta sonu Turan T.'nin yine icra yoluyla kızını alıp, bir gece için İstanbul'a götürdüğünü belirten Güçel, "Ertesi gün geldiğinde çocuğum pelte gibi getirildi. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Kızımın artık benden alınarak İstanbul'a götürülmesini istemiyorum. Ne olur bütün anneler adına sesimi duyun. Çünkü çocuklarımızın psikolojisi bozulursa, bir daha toparlayamayız" diye konuştu.

BAKANLIĞIN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bu arada, boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin çocuklarının icra daireleri aracılığıyla teslim alınması sürecinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, icradan çocuk tesliminin ikinci yargı paketiyle kaldırılacağını kamuoyuna şöyle duyurmuştu:

"Çocuklarını göremeyen anne veya baba mahkemeye başvurarak, icraya bir bedel ödeyerek çocuğunu görebiliyordu. Bu konunun ortadan kalkmasını hükümet olarak da konuştuk. Bu konuda bir harç alınmaması yönünde bir kararımız var. Çocuk teslim merkezleri gibi kreş ortamında veya belli bir ortamda çocuğu anne veya babaya teslim edip uzmanlar eşliğinde alınması konusunda bir çalışma ikinci yargı paketinde yer alacaktır."


İstanbul, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlıkçı anneden, küçük kızının icra yoluyla alınmasına tepki - Son Dakika
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