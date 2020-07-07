Sağlıkçı anneden, küçük kızının icra yoluyla alınmasına tepki - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hemşire Saniye Güçel (40), eski eşi göz doktoru Turan T.'nin (58), 2.5 yaşındaki kızları İpek T.'yi ayda bir kez icra yoluyla alarak, İstanbul'a götürmesine tepki gösterdi. Turan T.'nin, mahkeme kararıyla ayda bir kez kızını görmeye hakkı olduğunu, İstanbul'a götürülmesinin kızının psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Güçel, yetkililerden yardım istedi. Adalet Bakanlığı'nın boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin çocuklarının icra daireleri aracılığıyla teslim alınması sürecinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Keşan Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Saniye Güçel, kulak, burun, göz doktoru olan eşi Turan T.'den bir süre önce boşandı. Mahkeme, İpek T.'nin velayetini anneye verirken, baba Turan T.'nin de ayda bir kez kızını görmesine karar verdi. Turan T., bir süre önce kızını alarak babaanne Gülcemal T.'nin (80) görmesi için İstanbul'un Kartal ilçesine götürmeye başladı. Anne Saniye Güçel, kızının yolculuk nedeniyle bitkin düştüğünü ve psikolojisinin etkilendiğini belirterek, Turan T.'den kızını Keşan'da görmesini ve İstanbul'a götürmemesini istedi. Turan T. bunun üzerine icra yoluyla kızı İpek T.'yi alarak, İstanbul'a götürdü. Saniye Güçel, kızının psikolojisinin olumsuz etkilediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.
"Çocuklarını göremeyen anne veya baba mahkemeye başvurarak, icraya bir bedel ödeyerek çocuğunu görebiliyordu. Bu konunun ortadan kalkmasını hükümet olarak da konuştuk. Bu konuda bir harç alınmaması yönünde bir kararımız var. Çocuk teslim merkezleri gibi kreş ortamında veya belli bir ortamda çocuğu anne veya babaya teslim edip uzmanlar eşliğinde alınması konusunda bir çalışma ikinci yargı paketinde yer alacaktır."