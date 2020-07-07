Sağlıkçı anneden, küçük kızının icra yoluyla alınmasına tepki - Son Dakika

Sağlıkçı anneden, küçük kızının icra yoluyla alınmasına tepki

Sağlıkçı anneden, küçük kızının icra yoluyla alınmasına tepkiEDİRNE'nin Keşan ilçesinde hemşire Saniye Güçel (40), eski eşi göz doktoru Turan T.'nin (58), 2.5 yaşındaki kızları İpek T.'yi ayda bir kez icra yoluyla alarak, İstanbul'a götürmesine tepki gösterdi.

Sağlıkçı anneden, küçük kızının icra yoluyla alınmasına tepki

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hemşire Saniye Güçel (40), eski eşi göz doktoru Turan T.'nin (58), 2.5 yaşındaki kızları İpek T.'yi ayda bir kez icra yoluyla alarak, İstanbul'a götürmesine tepki gösterdi. Turan T.'nin, mahkeme kararıyla ayda bir kez kızını görmeye hakkı olduğunu, İstanbul'a götürülmesinin kızının psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Güçel, yetkililerden yardım istedi. Adalet Bakanlığı'nın boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin çocuklarının icra daireleri aracılığıyla teslim alınması sürecinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Keşan Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Saniye Güçel, kulak, burun, göz doktoru olan eşi Turan T.'den bir süre önce boşandı. Mahkeme, İpek T.'nin velayetini anneye verirken, baba Turan T.'nin de ayda bir kez kızını görmesine karar verdi. Turan T., bir süre önce kızını alarak babaanne Gülcemal T.'nin (80) görmesi için İstanbul'un Kartal ilçesine götürmeye başladı. Anne Saniye Güçel, kızının yolculuk nedeniyle bitkin düştüğünü ve psikolojisinin etkilendiğini belirterek, Turan T.'den kızını Keşan'da görmesini ve İstanbul'a götürmemesini istedi. Turan T. bunun üzerine icra yoluyla kızı İpek T.'yi alarak, İstanbul'a götürdü. Saniye Güçel, kızının psikolojisinin olumsuz etkilediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

'ÇOCUĞUM PELTE GİBİ GELİYOR'

Saniye Güçel, "Ben kendisine her hafta gelerek kızını görmesini istedim. 2 yaşından sonra çocuğu yatılı almaya başladı. Her aldığında İstanbul'a, hatta Yalova'ya ailesine götürmeye başladı. Bu konuda kendisine dava açtım. Hukuki süreç devam ediyor. Ama sürekli davayı erteletiyorlar. Dava uzasın ki çocuğu daha rahat alabilsin diye. Çocuk bu süreçte 6 saat yol gidiyor. Çocuğum pelte gibi geliyor. Büyüdüğü için de gitmek istemediğini söylüyor. İsterse her hafta sonu gelsin. Gelsin burada zaman geçirsinler. Burada kal, burada gezin. Çocuk da 'burada gör, denize götür, alışveriş merkezine götür' diye yalvarıyor" dedi.

'NE OLUR BÜTÜN ANNELER ADINA SESİMİ DUYUN'

Geçen hafta sonu Turan T.'nin yine icra yoluyla kızını alıp, bir gece için İstanbul'a götürdüğünü belirten Güçel, "Ertesi gün geldiğinde çocuğum pelte gibi getirildi. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Kızımın artık benden alınarak İstanbul'a götürülmesini istemiyorum. Ne olur bütün anneler adına sesimi duyun. Çünkü çocuklarımızın psikolojisi bozulursa, bir daha toparlayamayız" diye konuştu.

BAKANLIĞIN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bu arada, boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin çocuklarının icra daireleri aracılığıyla teslim alınması sürecinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, icradan çocuk tesliminin ikinci yargı paketiyle kaldırılacağını kamuoyuna şöyle duyurmuştu:

"Çocuklarını göremeyen anne veya baba mahkemeye başvurarak, icraya bir bedel ödeyerek çocuğunu görebiliyordu. Bu konunun ortadan kalkmasını hükümet olarak da konuştuk. Bu konuda bir harç alınmaması yönünde bir kararımız var. Çocuk teslim merkezleri gibi kreş ortamında veya belli bir ortamda çocuğu anne veya babaya teslim edip uzmanlar eşliğinde alınması konusunda bir çalışma ikinci yargı paketinde yer alacaktır."

İstanbul, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlıkçı anneden, küçük kızının icra yoluyla alınmasına tepki - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:06 Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:55 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:25 Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
20:13
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
19:05
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
18:43
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
17:52
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
17:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 20:34:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlıkçı anneden, küçük kızının icra yoluyla alınmasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]