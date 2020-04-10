Sağlıkçı çalışanlarından hastanenin temizlik personeline alkış - Son Dakika

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Sağlıkçı çalışanlarından hastanenin temizlik personeline alkış
6 saat önce
Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli doktor, hemşire ve hastane yöneticileri, hastanenin temizlik işlerini yapan çalışanlara alkışlarla destek verdi.
Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli doktor, hemşire ve hastane yöneticileri, hastanenin temizlik işlerini yapan çalışanlara alkışlarla destek verdi.
Hastanenin yemekhanesinde toplanan sağlık personeli, temizlik görevlerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.
Türk Sağlık-Sen Temsilcisi İlyas Aktaş, sağlık personeli adına temizlik görevlilerine çiçek verdi.
Hastane Müdürü Mustafa Özan ise temizlik çalışanlarının hastanede sağlık personeli ile birlikte gece gündüz çalıştığını, büyük emek verdiği kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:18 Kaynak: AA
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