AFYONKARAHİSAR - Sağlıkçı çift, kara ve havadan el ele vererek hayat kurtarıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, ambulans helikopterde çalışan Mehmet Canko ve 112 Acil Servisi'nde paramedik olarak görev yapan eşi Merve Canko, hayat kurtarmanın heyecanını yaşıyor.

Üzerine sıcak su dökülen bebeği, helikopterle Eskişehir'e sevk edilirken kucağında taşıdığı fotoğrafları sosyal medyada ilgi gören acil tıp teknisyeni 30 yaşındaki Mehmet Canko, eşiyle 10 yıldır hastalara şifa olmak için mesai harcıyor.

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gülsüm Doğan, Canko çiftinin meslektaş ve hastaları tarafından sevildiğini belirterek, aralarındaki uyumu başarılı bulduğunu söyledi.

Çiftin örnek davranışlarına da şahitlik ettiklerini anlatan Doğan, "Merve hanım, hastayı eşine teslim ediyor. Böyle bir iş birliği içerisindeler. Her ikisi de çok uyumlu çalışıyor. İkisi de gerçekten işini iyi yapıyor. Afyonkarahisar 112'ye güzel bir renk katıyorlar." dedi.

"Hayalimdi" diye tarif ettiği mesleğini çok sevdiğinin altını çizen Mehmet Canko, ambulans helikopterde hastaya müdahale etmek için Sağlık Bakanlığının detaylı bir eğitim verdiğini dile getirdi.

Canko, hava ambulansının içerisinin çok dar olduğuna dikkati çekerek, "Müdahale şansımız çok az. Dar alanda müdahale edebilmek için özel eğitimler alıyoruz. Eğitimler sonucunda profesyonellik kazanıyoruz." diye konuştu.

Hayatının "en anlamlı" günlerini burada yaşadığını aktaran Canko, "Normalde Ankaralıyım bu iş için Afyonkarahisar'a yerleştim. Eşimle aynı işi yapmak çok zevkli. Aynı olaya müdahalede onun kaşından, gözünden ne yaptığını veya o anda ne yapabileceğini bilmek çok güzel duygu. Çocuğumuz yok ama hep şu var, yetişkin hastalarda benim akrabam benim tanıdığım olsaydı ne yapardım, çocuk olunca da benim çocuğum olsaydı ne yapardım. Biz hep bu gözle bakıyoruz hastalara. Beril bebek unutulmayacak vakam arasına girdi. Boynuma sarılması çok enteresandı. Onun iyileşmesi de bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayat kurtarmak çok güzel bir duygu"

Paramedik Merve Canko ise, "Hayat kurtarmak çok güzel bir duygu. Güzel dua ve dilekler alıyoruz. Kötü şeylerle de karşılaşıyoruz. Bize yaşattığı olumsuz şeyler de var. Meslek hayatım boyunca bir çok vaka gördüm. Unutamayacağım olay da, Zeynep bebeğim vardı, daha önce görev yaptığım yerde. Onu hala unutamıyorum. Anne ve babası trafik kazasında vefat etmişti. 21 saat sonra bebeğe ulaşmıştık. O benim için unutulmaz bir vakaydı." ifadelerini kullandı.

Eşiyle hastalara şifa olmak için ortak hareket ettiklerine vurgu yapan Merve Canko, "Bazı vakalarda ortak çalışma imkanımız oluyor. Ben hasta getiriyorum kendisine. Evde, aramızda çoğu vakayı değerlendiriyoruz. 'Bunları yaptık daha fazla ne yapabilirdik' diye." açıklamasını yaptı.