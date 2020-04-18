SAĞLIKÇI ÇİFT KORUYUCU TULUMLA EVLENİP CANLI YAYINDAN DÜĞÜN YAPTI - Son Dakika
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SAĞLIKÇI ÇİFT KORUYUCU TULUMLA EVLENİP CANLI YAYINDAN DÜĞÜN YAPTI

7 saat önce

SAĞLIKÇI ÇİFT KORUYUCU TULUMLA EVLENİP CANLI YAYINDAN DÜĞÜN YAPTIHaber-Kamera: Müge YARIMBATMAN / İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS salgını nedeniyle düğünü ertelenen sağlık çalışanı Cemre Yetgin ve Yunus Taştemür çifti, gelinlik ile damatlık yerine koruyucu tulumlarını giyip nikah masasına oturdu.

SAĞLIKÇI ÇİFT KORUYUCU TULUMLA EVLENİP CANLI YAYINDAN DÜĞÜN YAPTI

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN/ İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS salgını nedeniyle düğünü ertelenen sağlık çalışanı Cemre Yetgin ve Yunus Taştemür çifti, gelinlik ile damatlık yerine koruyucu tulumlarını giyip nikah masasına oturdu. Çift, nikahlarının ardından da ertelenen düğünlerinin yerine sosyal medya hesaplarından canlı yayınla temsili düğün yaptı. Nikahlarının unutulmaz bir anıya dönüştüğünü söyleyen Cemre Yetgin, "Korona tulumlarımızla evlenmek istedik, çok güzel bir nikah oldu. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız adına size buradan sesleniyoruz. Evde kal Türkiye, biz sizler için varız" dedi.

Beş yıldır birlikte olan radyoloji teknikeri Cemre Yetgin ile yoğun bakım hemşiresi Yunus Taştemür çifti, koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Fakat koronavirüse rağmen nikah törenlerini yapmak isteyen çift, geçtiğimiz gün gelinlik ile damatlık yerine koruyucu tulumlarını giyerek ve maske ile eldivenlerini takarak Eyüp Belediyesi Nikah Salonu ve Kültür Merkezi'nde evlendi. Törene nikah şahitleri dışında kimse katılamazken, çiftin ailesi ve yakınları nikahı salondaki camın arkasından izlemek zorunda kaldı. Ayrıca sağlık çalışanı çifte destek olmak isteyen Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken de nikah törenine video konferans aracılığıyla katıldı. Çifti tebrik eden Köken, ayrıca nikah memuru aracılığıyla kahve takımı hediye etti. Nikah töreninin ardından evlerine giden çift gelinlik ve damatlıklarını giyerek, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla temsili düğünlerini yaptı. Yayına çiftin aileleri, yakınları ile çok sayıda arkadaşı katıldı ve yorum yazarak çifti tebrik etti. Sosyal medya hesaplarındaki canlı yayında düğün dansını yapan çift, daha sonra halay çekerek ve dans ederek mutlu günlerini sevdikleriyle paylaştı.

"KORONA TULUMLARIMIZLA EVLENMEK İSTEDİK"

Nikahlarının onlar için unutulmaz bir anıya dönüştüğünü söyleyen Cemre Yetgin sağlık çalışanları adına 'evde kal Türkiye' mesajını da vererek, "Beş yıldır beraberiz, bu serüvenimizi evlilikle taçlandırmak istedik. Fakat koronavirüs sebebiyle düğünümüz ertelendi. Biz de o nedenle nikahımızı yapmak istedik ama bunu unutulmaz bir anıya çevirebilmek için de korona tulumlarımızla evlenmek istedik. Sağ olsun Eyüp Belediye Başkanımız Deniz Köken de bizi kırmadı ve canlı olarak nikahımıza bağlanıp bize tebriklerini iletti. Çok güzel bir nikah, unutamayacağımız bir anı oldu. İleri de çocuklarımıza bundan çok güzel bir şekilde bahsedeceğiz. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız adına size buradan sesleniyoruz. İşimiz çok zor, çok büyük bir stres altındayız ama insanları bir nebze güldürebildiysek, bizim yanımızda bir nebze mutlu olabildilerse ne mutlu bize. O yüzden size mesaj gönderiyoruz, evde kal Türkiye. Biz sizler için varız, buradayız ve daima çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

SAĞLIKÇI ÇİFT KORUYUCU TULUMLA EVLENİP CANLI YAYINDAN DÜĞÜN YAPTI

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:21 Kaynak: DHA

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