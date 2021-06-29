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Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür - Son Dakika

Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür

29.06.2021 22:27

Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür Attığı twetle sağlıkçıların fedekarlığını gözler önüne serdi Korona virüsten babasını kaybeden hemşire Yağmur Küçücük ve eşi Dr.

Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür

Attığı twetle sağlıkçıların fedekarlığını gözler önüne serdi

Korona virüsten babasını kaybeden hemşire Yağmur Küçücük ve eşi Dr. Taner Küçücek'e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca attığı twetle teşekkür etti

Hemşire Yağmur Küçücek:

"Hastaların çok acı çektiklerini, yalvardıklarını gördük. Gelin aşınızı olun, devletimiz bizlere sizlere bu imkanı vermiş. Bu imkan varken hep birlikte el ele bu mücadeleyi kazanalım"

"Bu meslek 'Ben paramı alıyorum, yapıyorum' mesleği asla değil. Bu durumda ben de babamın yanında olamadım ve üzüldüm. Sonuçta o beni bugünler için yetişirdi"

MANİSA - Korona virüsten babasını kaybeden Sarıgöl Devlet Hastanesinde aşılama da görevli hemşire Yağmur Küçücük'ün nöbeti sırasında görevli olmamasına rağmen eşi Dr. Taner Küçücük'ün 9 saat boyunca kendisine yardım ettiği anları twetter hesabından paylaşması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yağmur hemşire ve doktor eşine attığı twett ile teşekkür etti. Yağmur hemşire Sağlık Bakanının seslerini duymasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Yeter ki aşı olmaya gelsinler biz her türlü fedakarlığa razıyız." dedi.

Manisa'nın Sarıgöl Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Yağmur Küçücük nöbeti sırasında izin gününde olmasına rağmen kendisine yardıma gelen eşi Dr. Taner Küçücük için sosyal medyada "Bu beyefendi benim eşim aynı zamanda hastanemizde çalışan bir hekim. Dün mesaide olmamasına rağmen 9 saat boyunca benimle aşılamada çalıştı yardım etti. İyi ki varsın koca yürekli. He bu arada Aşınızı da olun." yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkatini çekti. Bakan Koca genç sağlıkçı çiftin paylaşımını, "Yağmur hemşire Covid-19 servisinde görevli. Hastalarıyla ilgilenirken kendi babasının yanında olamamış. Eşi hekim. Dün görevli olmadığı halde 9 saat aşılamada Yağmur hanıma yardım etmiş. Bu fedakarlıkların ardında acı tecrübeler var. Yağmur hanım, aşınızı olun derken çok haklı." ifadeleriyle paylaşarak fedakarca çalışan sağlıkçılara bir kez daha teşekkür etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tüm hızıyla devam aşılama çalışmalarında görevli olan hemşire Yağmur Küçücek, "O gün yoğun bir günümüzdü. Pandemi başladığından beri zaten her günümüz çok yoğun geçiyor ve aşırı yoruluyoruz. O gün de sağolsun eşim görevli değildi, beni işe bırakmıştı. Yoğunluğu da görünce 'ben size yardım etmek istiyorum' dedi. Bu iş dayanışma işi diyerek yola çıktık. Kendisi de burada hastaların barkodlarını okutma ve bilgilerini defterlere işlememizde yardımcı oldu. Kendisine bu konuda minnettarım. Sonuçta çalışmak zorunda değildi, kıyamadı yorgunluğumuzu gördü ve yardımcı oldu." dedi.

Korona virüsten babasını kaybetti

Korona virüs pandemisinde korona hastaları için mücadele ederken koronaya yakalanan babasının yanında olamayan Hemşire Küçücek, "Burası çok karışık duygular içeriyor benim için. Pandemi süreci herkesi yıprattı ancak ben biraz daha fazla yıprandım. Çünkü ben 26 Kasım günü Covid sebebiyle babamı kaybettim. O dönem Bursa'da çalışıyordum. Covid olduğunda ben ona yetişemedim. Yanında olamamıştım. Böyle olunca psikolojik olarak çöküntüye girdim, yetemedim. Bir sağlık çalışanı olarak bu durum benim için daha da zor. Herkese koşup yardım ediyoruz. 'Zaten paranı alıyorsun. Bu işi bunun için yapmıyor musun' diyen bir kesim var. O kesime şöyle seslenmek istiyorum. Evet, para alıyorum ama normal bir devlet memuru maaşı alıyorum. Sonuna kadar bu paranın karşılığını veriyorum. Bu meslek 'Ben paramı alıyorum, yapıyorum' mesleği asla değil. Bu durumda ben de babamın yanında olamadım ve üzüldüm. Sonuçta o beni bugünler için yetişirdi. Beni çok severdi. Bakan bey de babamla ilgili olan twiti mi görmüş sanırım. Onu görmesi beni hem üzdü hem sevindirdi. Sesimizi duymuş oldu. Keşke babam da aşıya yetişebilseydi. O aşılanmayı gerçekten çok istiyordu ama olmadı, yetişemedi." diye konuştu.

"Gelin aşınızı olun"

Yaşanan pandeminin herkesi etkilediğini kaydeden Yağmur hemşire sözlerini vatandaşlara aşı çağrısında bulunarak şöyle tamamladı: "Bu pandemi herkesi etkiledi, toplumun en üstünden en altına kadar. Böyle olunca da bir an önce normalleşmemiz gerekiyor. Herkesi aşıya davet ediyoruz. Ben de Covid geçirdim. Çok felaket bir hastalık. Bir an ölüyorum sandım. Şu an aşılıyım. Aşılarla birlikte hastaneye yatış oranları azaldı, ölümler azalıyor. Yani sevdiklerinizle yarınlarınızı görmenizi sağlıyor. Onun için aşılanın diyorum. İnsanlar çoğu zaman hekime bile danışmadan ilaçlar kullanıyorlar, onları düşünmüyorlar ama aşının yan etkilerini düşünüyorlar. İnanın hastalık daha tehlikeli. Hastaların çok acı çektiklerini, yalvardıklarını gördük. Gelin aşınızı olun, devletimiz bizlere sizlere bu imkanı vermiş. Bu imkan varken hep birlikte el ele bu mücadeleyi kazanalım. Biz sonuna kadar ülkemiz için her şeyi yapmaya hazırız. Sonuçta bu ülkenin evlatlarıyız ve bu ülke için varız. Hepimiz biriz ve hep birlikte sonuna kadar yürüyeceğiz."

"Kalabalığı görünce yardımcı olmak istedim"

İzin günüde eşi Yağmur hemşireye yardıma gelen acil servis doktorlarından Dr. Taner Küçücek, "Ben nöbetçi olmadığım için eşimi bırakmaya gelmiştim. Kalabalığı görünce yardım etmek niyetiyle yanlarına geldim ve eşlik etmek istedim. Hem onlara moral motivasyon olsun hem de en azından küçük de olsa yardımcı olmak istedim. Eşim buraya 4 ay önce geldi. Onun da alışma evresi. Ben de evde yalnız ne yapacağım düşüncesiyle 'hanımcılık kazansın' diyerek geldim ve eşime yardımcı oldum. Genelde de zaten mesai saatlerim dışında da hastaneye hep uğrarım. O gün de vaktimi burada değerlendirdim." dedi.

"Arkadaşlarımızın hepsi özveriyle çalışıyor"

Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Karaduman, "Arkadaşlarımızın hepsi özveriyle çalışıyorlar. Yağmur hanım ve doktor Taner beyin tweetlerine Bakan beyin dönüş yapması sonrası çok olumlu dönüşler aldık. Belki sadece biz gündeme geldik ama tüm sağlık çalışanlarımız çok özverili olarak, gecesini gündüzü mesai kavramı gözetmeksizin katarak çalışıyorlar. Bu özverilerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür
Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür
Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür
Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Sarıgöl, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlıkçı çiftin fedakarlığına Bakan Koca'dan teşekkür - Son Dakika


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