Sağlıkçı çiftin 'suç uydurma' davasında tanık hemşire: Oksijen basıncında düşüş oldu - Son Dakika

KONYA'da, 8 entübe hastanın oksijen sistemindeki arıza nedeniyle öldüğünü öne süren sağlık çalışanları Özgür K. (43) ve eşi Sevde K.'nin (47) 'suç uydurma' davasında 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanmasına başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen hemşire Ü.Ü., "Bize oksijen sıkıntısı olabileceği önceden söylendi. Oksijen kesilmedi ama 5-10 dakika kadar oksijen basıncında düşüklük yaşandı" dedi.

Meram Devlet Hastanesi Yazır Ek Binası'nda veri hazırlama memuru Özgür K. ve hemşire eşi Sevde K., 20 Ağustos 2020'de saat 01.00'den 05.00'e kadar hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 8 hastanın, oksijen sistemindeki arıza ve aksaklık nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturmada, hastaneye oksijen taşıyan tankerin Cihanbeyli ilçesi civarında arızalandığı, bunun üzerine hastanenin diğer binalarından getirilen tüplerle takviye yapıldığı, sadece 2 hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve herhangi bir ihmal yaşanmadığı belirtildi.