Sağlıkçı kızından sağlıkçı annesine sürpriz kutlama - Son Dakika

Manisa'da korona virüs salgınına karşı fedakarca çalışan sağlık çalışanının isteğini kırmayan Akhisar Belediyesi ekipleri, yine sağlıkçı olan annesini ziyaret ederek, çiçek takdim etti.



Akhisar Belediyesi ekipleri, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Tıbbi Sekreter Aysu Alağaçlı'nın belediyeyi araması üzerine Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki annesi Bilgi Çetinkaya'nın Anneler Günü'nü kutladı. Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, hazırladıkları çiçek buketini emekli sağlıkçı anne Çetinkaya'ya teslim ederek, "Yaşadığımız bu süreçte halk sağlığı için fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın annelerinin Anneler Günü'nü kutlarız" diye konuştu.



"Tüm sağlık çalışanlarımızın annelerinin Anneler Günü'nü kutlarız"



İzmir'deki kızı adına çiçeği teslim eden Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, "Akhisar Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatları ile geldik. İzmir'de sağlık çalışanı olarak çalışan ve bu sebepten sizleri ziyarete gelemeyen kızınız belediyemize ulaşarak bir talepte bulundu. 'Lütfen anneme çiçek götürerek benim adıma Anneler Günü'nü kutlar mısınız' diye ricada bulundu. Biz de bu ricayı kıramadık ve onun adına size çiçek getirdik. Anneler Gününüz kutlu olsun. Bu vesileyle yaşadığımız süreçte halk sağlığı için fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın annelerinin Anneler Günü'nü kutlarız" dedi.



"Hayatım boyunca unutmayacağım"



Belediye ekiplerini karşısında görünce oldukça duygulanan ve bu güzel davranıştan dolayı teşekkürlerini ileten emekli sağlıkçı Bilgi Çetinkaya, "Kızımı ve damadımı çok seviyorum. Onlar da zorlu bir süreçten geçiyor. Aylardır görüşemiyoruz. Bu güzel sürpriz beni çok mutlu etti. Hayatım boyunca unutmayacağım. Vesile olan Akhisar Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Akhisar Belediye Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza da bu jestlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.



"Belediyemiz bizleri gururlandırıyor"



Çok mutlu olduğunu ve duygulandığını ifade eden Aysu Alağaçlı, "Bir sağlık çalışanı olarak o kadar memnun oldum ki anlatamam. Annemi görmeyi çok istiyorum ama biliyorsunuz çalıştığımızdan dolayı görüşmemiz imkansız. Akhisar Belediyesi'ne, Belediye Bakanımıza, yardımcılarına ve bütün çalışanlarına minnettarım. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personelleri adına sizlere selamlarımızı iletiyorum, bütün arkadaşlarım ile birlikte. Çok çok teşekkür ederim beni kırmadığınız için çok mutlu oldum gerçekten çok duygulandım. Akhisar Belediyemiz bizleri gururlandırmaya devam ediyor" dedi. - MANİSA