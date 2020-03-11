Sağlıkçı öğrenciler korona virüsten korunmanın yollarını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlıkçı öğrenciler korona virüsten korunmanın yollarını anlattı - Son Dakika

Sağlıkçı öğrenciler korona virüsten korunmanın yollarını anlattı

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde öğrenciler öğretmenleriyle stant açarak vatandaşlara korona virüs salgınından korunmanın yollarını anlattı.

Sağlıkçı öğrenciler korona virüsten korunmanın yollarını anlattı, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde öğrenciler öğretmenleriyle stant açarak vatandaşlara korona virüs salgınından korunmanın yollarını anlattı.


Düziçi Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, tarafından Atatürk ve Demokrasi Meydanında stant açıldı. Vatandaşlara, korona virüsten korunmanın yollarını anlatan öğrenciler, kapalı yerlerin sık sık havalandırılması, ellerin özellikle hapşırma sonrası su ve sabun ile yıkanması, tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılması, kullanılan kağıt mendillerin mutlaka kapalı çöp kovalarına atılması, bol sıvı tüketerek taze sebze ve meyve tüketimine dikkat edilmesi konularında uyarılarda bulundu.


Öğrenciler ayrıca korona virüsten korunmanın yollarını anlatan broşürler de dağıttı. - OSMANİYE

Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:32 Kaynak: İHA
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