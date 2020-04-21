Sağlıkçı Tuğçe, kardeşinin doğum gününü balkonun altından kutlayabildi - Son Dakika
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Sağlıkçı Tuğçe, kardeşinin doğum gününü balkonun altından kutlayabildi

6 saat önce

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi acilinde çalışan paramedik Tuğçe Pekçolak (24), koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle yaşadığı evinden ayrılmak zorunda kaldı.

Sağlıkçı Tuğçe, kardeşinin doğum gününü balkonun altından kutlayabildi, System.String[]

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi acilinde çalışan paramedik Tuğçe Pekçolak (24), koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle yaşadığı evinden ayrılmak zorunda kaldı. Zorlu süreçte iş arkadaşının evine taşınan Pekçolak, kardeşinin doğum gününü balkonun altından kutlayabildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan paramedik Tuğçe Pekçolak, hastaneye koronavirüslü hastaların kabulünün ardından ailesiyle kaldığı evden taşınmak zorunda kaldı. Pekçolak, annesinin kronik rahatsızlıkları olduğu için evden ayrılıp iş arkadaşının evinde yaşamaya başladı. Ailesiyle sık sık görüntülü konuşma yaparak hasret gideren Tuğçe Pekçolak, kardeşi Buse'nin doğum gününü ilk defa ailesinden ayrı kutlamak zorunda kaldı. Geçen hafta hastaneden çıktıktan sonra elinde küçük bir kek ve balonlarla kardeşinin 20'nci yaş gününü kutlayan Pekçolak, ailesini sadece balkondan görüp, özlem giderdi.

'SÜREÇ HEPİMİZ İÇİN SANCILI GEÇİYOR'

Tuğçe Pekçolak, "İster istemez bir burukluk yaşıyoruz, çünkü hepimiz insanız. Pandeminin farkındayız. Önlemini ve gerekli çalışmaların hepsini yapıyoruz. Hastanemizde ve dış merkezlerde de olduğu gibi elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fakat süreç hepimiz için ister istemez sancılı geçiyor. Umarım en kısa sürede en az hasarla bu durumu atlatabiliriz" dedi.

'AİLEMDEN, EVİMDEN AYRILDIM'

Koronavirüs sonrasında hayatında önemli değişiklikler olduğunu belirten Tuğçe Pekçolak, "Bu süreçte ne yazık ki ailemden, evimden ayrıldım. Onları korumak adına benim gibi çocuk acilde görev yapan bir hemşire arkadaşımın yanına taşındım. Dolayısıyla düzenim bozuldu. İş dışında evden çıkmıyoruz" diye konuştu.

BALKONUN ALTINDA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Aile bağlarının insanlar için çok değerli olduğunu ifade eden Pekçolak, "İlk defa ayrı bir doğum günü geçirdik. Kardeşimin doğum gününü kutlamasam olmayacaktı. Yanlarına gidemiyorum. Ben de sadece bir kek alıp balkonun altında balonlarla kutlama yapabildim. Varlığımı öyle hissettirebildim" dedi.

'EVDE KALIN, SOSYAL İZOLASYONA DİKKAT EDİN'

Bu kötü sürecin bir an önce sona ermesini istediğini söyleyen Tuğçe Pekçolak, daha fazla insanın zarar görmemesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlattı. Pekçolak, "İnsanlara ısrarla evde kalın, sosyal izolasyona dikkat edin diyorum. Bu süreci insanların daha az zararla geçirmelerini istiyoruz" diye konuştu.

İŞ ARKADAŞINA EVİNİ AÇTI

İş arkadaşı Tuğçe Pekçolak'a evini açan hemşire Duygu Horoz (33), koronavirüs vakalarının kabulünün ardından hastanede çalışma düzenlerinin değiştiğini anlattı. Horoz, "Çocuk acilde çalıştığımız için çocukları iyi bir şekilde izole etmemiz gerekiyordu. O yüzden yer değişikliği yaptık. Bunun dışında özel hayatımızda çok büyük değişiklikler oldu. Ben yalnız yaşıyordum. Fakat koronavirüs nedeniyle mağdur olan arkadaşlarımız vardı. Onlar zor durumda diye bir arkadaşıma evimi açtım. Bana taşındı yaklaşık 1 aydır beraber yaşıyoruz. Çok zor bir süreç" dedi.

'DERİN NEFES ALMAYI ÖZLEDİM'

Hastanede birçok hasta için elinden gelen her şeyi yaptığını anlatan Duygu Horoz, "Maskelerin altında nefes alamıyorum. Derin nefes almayı özledim. Bu süreçte İstanbul'da yaşayan babam hasta oldu ama onun için hiçbir şey yapamadım. Elimden hiçbir şey gelmedi. Tanımadığım insanlar için çabalarken aileme hiçbir şey yapamadım. Zor bir süreç. Diliyorum ki en kısa zamanda sona ersin. Çünkü ailemi de çok özledim. Bu süreç sona erdiğinde uçarak, koşarak İstanbul'a ailemin yanına gideceğim" diye konuştu.


Akdeniz Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:55 Kaynak: DHA

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