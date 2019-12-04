Son Dakika Haberleri: Sağlıkçı yumruk attığı 70 yaşındaki adamı hastanelik etti
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Sağlıkçı yumruk attığı 70 yaşındaki adamı hastanelik etti

6 saat önce

Bursa'da sağlıkçının attığı yumrukla hastanelik olan 70 yaşındaki adamın gözüne 25 dikiş atıldı.

Sağlıkçı yumruk attığı 70 yaşındaki adamı hastanelik etti, System.String[]

Bursa'da sağlıkçının attığı yumrukla hastanelik olan 70 yaşındaki adamın gözüne 25 dikiş atıldı.


Olay, Mudanya Güzelyalı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hastanede hemşir olarak görev yapan ve boş zamanlarında ağaç oymacılığı ticareti işiyle uğraşan Barış D. (40), Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan ortağının dükkanına gitti. Sağlıkçı, ortağının içindeki eşyalarla birlikte dükkanı boşaltığını görünce durumu apartmanının yöneticisi Şükrü Öztürk'e (70) sordu. Yönetici de dükkanın kapalı olduğunu, bu dükkandan oğlunun da alışveriş yaptığını ancak dükkan sahibini uzun zamandır görmediğini söyledi. 3 ay sonra tekrar ortağının bulunduğu dükkana gelen Barış D., ortağının hala dükkana gelmediğini görünce apartman yöneticisi Şükrü Öztürk'ü çağırarak, "Bu dükkandan aldığınız ürünler benim, onları bana geri vereceksiniz" dedi. Öztürk'ün ürünleri parayla aldıklarını, veremeyeceklerini söylemesi üzerine Barış D. küfür ederek, yaşlı adamın gözüne sert bir yumruk attı. Atılan yumruk sonrası yere düşen yaşlı adama kaldırıldığı hastanede 25 dikiş atıldı. Ölüm tehlikesi geçiren yaşlı adam, Barış D'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan, basit yaralama suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.


Saldırıya uğrayan yaşlı adam, duruma tepki göstererek Barış D.'nin cezalandırılmasını istedi. - BURSA

Güzelyalı Mahallesi, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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