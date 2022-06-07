Sağlıkçıdan izinde vefa örneği, yaralıya müdahale etti, tişörtünü üzerine örttü

Mersin'de piknikten dönerken kaza yapan motosiklet sürücüsünü gören ambulans şoförü hemen yardıma koşarken, üşüyen yaralıya tişörtünü çıkarıp örtmesi dikkat çekti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken sağlık görevlisinin hareketi takdir topladı.

Kaza, önceki gün Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi Burç alanı mevkiinde Mersin- Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Öcal idaresindeki 33 AET 161 plakalı motosikletle seyir halindeyken, yay geçidini geçen bir otomobilin aniden fren yapması sonucu dengesini kaybederek düşerek yaklaşık 25 metre savruldu. Kaskı olması nedeniyle başından darbe almayan ancak yaralanan motosiklet sürücüsüne çevredekiler yardım etti. Bu sırada arkadaşlarıyla izin gününde piknikten dönen özel bir hastanede ambulans şoförü olarak görev yapan 25 yaşındaki Müslüm Zorlu kazayı fark edip yardıma koştu. Yaralı şahsın başının altına bir şey koyup oynatmadan ambulans bekleten Zorlu, üşüyen yaralı içinde üzerine örtecek bir şey bulamayınca tişörtünü çıkarıp örttü. Zorlu'nun bu hareketi takdir toplarken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anının da güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"BEN ELİMDEN GELENİ YAPTIM, HERKESİN İLK YARDIMI BİLMESİ GEREKİYOR"

Olayı İHA muhabirine anlatan ambulans şoförü Müslüm Zorlu, "Erdemli'de özel bir hastanede ambulans şoförüyüm. Ben piknikten geliyordum, arkadaşlarımla. Yolun kalabalık olduğunu gördüm, yolda bir yoğunluk vardı. Ne diye baktığımda kaza olmuştu. Tabi dayanamadım, insanlık hali, hemen gittim. Orada bilinçli insan fazla olmadığı için jandarmaya söyledim, 'sağlık personeliyim' dedim. Jandarma da çevrenin emniyetini aldı, insanları uzaklaştırdı, bende elimden geleni yaptım. Hasta şoka girmişti, üşüyordu, 'ben üşüyorum' dedi. O anda çevredeki insanlara seslendim, 'üzerine alacak bir şey var mı' diye seslendiğimde olumsuz yanıt alınca otomatikman yapacak başka hiçbir şeyim kalmamıştı, üzerimdeki tişörtü çıkarıp sermek zorunda kaldım" dedi.

Ambulansla gittiklerinde benzer durumlarla karşılaştıklarını da anımsatan Zorlu, "Tabi sivil hayatta da karşılaşıyoruz. Normalde zaten her insanın bilmesi gerekiyor ilkyardımı. Ne zaman nerede ne olacağı bilinmiyor. Yani herkes bilsin isterim. Günümüzde çok gerekli olan bir şey" ifadelerini kullandı.

(Halil İbrahim Varlı- Hüseyin Yıldız - İHA)