Sağlıkçılar basket atarak meme kanseri için farkındalık oluşturdu - Son Dakika

Sağlıkçılar basket atarak meme kanseri için farkındalık oluşturdu

15.10.2020 15:40

Sağlıkçılar basket atarak meme kanseri için farkındalık oluşturdular Samsun'da Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı ve 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde sağlık...

Sağlıkçılar basket atarak meme kanseri için farkındalık oluşturdular

SAMSUN - Samsun'da Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı ve 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanları basket atarak farkındalık etkinliği yaptı.

15 Ekim Dünya Meme Kanseri Günü etkinlikleri kapsamında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniği önünde etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Canik Kadın Basketbol Takımı sporcuları da katıldı. Sporcular ve sağlık çalışanları poliklinik önünde getirilen potaya basket atıp gösteri maçı yaptılar.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen yaptığı açıklamada, "Bugün Dünya Meme Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlemeye kara verdik. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak onkoloji anlamında, normal hizmetlerimiz anlamında faaliyetlerimi devam ederken aynı zamanda farkındalık günlerinde de, sosyal sorumluluk günlerinde de üzerimize düşenleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda şehrimizin süper ligde temsilcisi olan Canik Basket Takımı da bize destek oldular. Sağ olsunlar, bu etkinlikte bizimle birlikte oldular. Bilindiği gibi meme kanseri Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanserlerden bir tanesi. Son yıllarda tarama yaşının daha aşağılara çekildiği, daha aşağılara düştüğü düşünülerse farkındalığının ve ehemmiyetinin daha çok görülmesi gereken bir kanser. Bu anlamda biz de meme kanseri farkındalığına işaret etmek ve bu hastalığı yaşayan arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza destek olmak adına böyle bir farkındalığı düzenlemeyi uygun gördük" dedi.

Sporcularıyla birlikte etkinliğe katılan Canik Kadın Basketbol Takımı Başkanı Zafer Şimşek, "15 Ekim Meme Sağlığı Günü etkinliğine biz de katkıda bulunmak istedik" diye konuştu.

Sağlık çalışanları ve hastane idarecileri kadın basketbolcularla kısa bir gösteri maçı yaparak meme kanseriyle ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştılar.

Sağlıkçılar basket atarak meme kanseri için farkındalık oluşturdu
Sağlıkçılar basket atarak meme kanseri için farkındalık oluşturdu
Sağlıkçılar basket atarak meme kanseri için farkındalık oluşturdu
Sağlıkçılar basket atarak meme kanseri için farkındalık oluşturdu

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Meme Kanseri, Samsun, Ekim, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlıkçılar basket atarak meme kanseri için farkındalık oluşturdu - Son Dakika

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