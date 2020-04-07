Sağlıkçılar bu kabinler sayesinde daha rahat çalışacak - Son Dakika
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Sağlıkçılar bu kabinler sayesinde daha rahat çalışacak

6 saat önce

Sağlıkçılar bu kabinler sayesinde daha rahat çalışacak Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan ve virüs ile mücadele eden sağlıkçılar için hayati öneme sahip izole kabinler Tekirdağ'da dağıtılmaya başlandı.

Sağlıkçılar bu kabinler sayesinde daha rahat çalışacak

TEKİRDAĞ - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan ve virüs ile mücadele eden sağlıkçılar için hayati öneme sahip izole kabinler Tekirdağ'da dağıtılmaya başlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi'nin korona virüs ile mücadele kapsamında yaptığı kabinler, olası virüs taşıyan hastalar ile sağlık çalışanlarının arasındaki teması sıfıra indirecek. Daha önce sağlık çalışanları için maske üretimi ve ateş ölçmede hastalar ile sağlıkçılar arasındaki teması sıfıra indiren kabinler yapan Süleymanpaşa Belediyesi önemli bir adım daha attı. Süleymanpaşa Belediyesince sedyelere konulmak için yaptığı 20 adet izole kabinler Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere dağıtıldı. Bu kabinler sayesinde hem kafalardaki soru işaretleri bitiyor hem de sağlık çalışanları ile enfekte olmuş hastalar arasında temas sıfıra iniyor. İzole kabinler sayesinde sağlık çalışanları daha rahat ve hızlı bir şekilde görevini yapabilecek.

"Her zaman üretmeye hazırız"

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın yaptığı açıklamada, "Cüneyt Yüksel Başkanımızın talimatları ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün talepleriyle hasta yataklarımızı ve sedyelerimizi virüsten koruyucu tedbirler noktasında daha öncede ateş ölçerlerle ilgili bir çalışma yapmıştık. Bugünde 20 adet olarak ilk etapta hazırladığımız bir şeklimiz burada. 5 adet Devlet Hastanemize 5 adet üniversite hastanemize Çorlu ve Çerkezköy olmak üzere toplamda 20 adet ilk etapta dağıtılıyor. Talepler noktasında üretmeye her zaman hazırız" dedi.

Kafalardaki soru işaretleri bitiyor

Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Aykut Demirkıran ise yaptığı açıklamada, "Ülkemiz şuanda salgınla çok başarılı bir mücadele veriyor. Önceliğimiz sağlık personelini bu salgından etkilenmesini en aza indirebilmek. Bu nedenle diğer kurumlarla sürekli irtibat halindeyiz. Belediyemiz sağ olsun her isteğimizi anında karşılıyorlar. Bugünde bu sedye koruyucuları bize hediye ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sedye koruyucularımızın amacı içeride hastamız yatarken, virüsü dışarıya salmasını engellemek. Sağlık çalışanlarının bu salgından en aza indirmek için sedyelerin üstünü izole ettik. Enfekte bir hasta geldiğinde sağlık çalışanlarımızın kafasında soru işareti oluyordu. Fakat bu sedye koruyucu sayesinde kafalardaki soru işareti azalacak. Hastalara daha hızlı bir şekilde işlem yapacağız" diye konuştu.

Tekirdağ İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı ise, "İçinde bulunduğumuz ortamda hep birlikte ne kadar çok el ele verirsek, birleşirsek kovid19 ile iyi bir mücadele sergileyeceğimizi, kısa zamanda en zararlar ülkemizin başından def edeceğimize inanıyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Sağlıkçılar bu kabinler sayesinde daha rahat çalışacak

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:10 Kaynak: İHA

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