Sağlıkçılar bu Ramazan'ı ailelerinden uzakta geçiriyor - Son Dakika
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Sağlıkçılar bu Ramazan'ı ailelerinden uzakta geçiriyor

6 saat önce

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılar, Ramazan ayını evlerinden uzakta geçiriyor.

Sağlıkçılar bu Ramazan'ı ailelerinden uzakta geçiriyor, System.String[]

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılar, Ramazan ayını evlerinden uzakta geçiriyor. Kendilerine tahsis edilen misafirhanelerde kalan sağlık kahramanları, ailelerini tehlikeye atmamak için evlerine gitmiyor. Sürecin bir an önce sona ermesi için vatandaşların evde kalmasını isteyen sağlıkçılar, aileleri ile görüntülü görüşerek hasret gideriyor.


Yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede en ön safta görev alan sağlık personeli, büyük fedakarlıklarla görev yapıyor. Malatya'daki hastanelerde pandemi ve yoğun bakım servislerinde görev yapan 100'ün üzerinde sağlık görevlisi, ailelerini ve sevdiklerini tehlikeye atmamak adına kendilerine tahsis edilen misafirhanelerde kalıyor. Malatya Öğretmenevi başta olmak üzere Devlet Demir Yolları ve Şeker Fabrikası misafirhanesinde konaklayan sağlıkçılar, Ramazan ayını sevdiklerinden uzakta geçirmenin de burukluğunu yaşıyor. Covid-19 salgınında enfekte olan hastaların iyileşmesi adına canla başla görev yapan sağlıkçıların kimi aynı şehirde kimi de farklı şehirdeki ailelerinden uzak kalmanın üzüntüsünü yaşıyor.


Tam tayin isteyecekken pandemi nedeniyle ailesinden uzak kaldı


Malatya'da virüse karşı savaşan isimlerden biri olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Erol Toy, ailesinden ayrı kalmak zorunda kalan isimlerden sadece biri. Hekimhan ilçesinde görevliyken başka ile tayin işlemlerini başlatan ve ailesini bu ile yerleştiren Toy, salgının ardından atamaların durdurulması ile Malatya'da kaldı. Pandemi hastanesine dönüştürülen Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde geçici olarak görevlendirilen Toy, bir yandan yoğun bakımdaki hastaların tedavi sürecinde aktif rol alırken, bir yandan da kilometrelerce uzakta olan eşi ve 2 çocuğuna kavuşacağı günün özlemini çekiyor.


Birçok sağlıkçı, aylardır ailesinden uzakta yaşıyor


Görevini tamamladıktan sonra Öğretmenevinde kendisi gibi diğer görevlilerle birlikte kalan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Erol Toy, sevdiklerine virüsü bulaştırmamak için birçok arkadaşının büyük fedakarlık örneği sergileyerek onlardan uzak kaldığını söyledi. Şehir değişikliği planının olduğunu ve bunun hazırlığındayken pandemi sürecinin yaşandığını ifade eden Toy, bu nedenle yaklaşık 2 aydır ailesinden uzakta olduğunu dile getirdi.


Tüm sağlıkçıların bu süreçte fedakarlık örneği sergilediğini belirten Toy, her gün telefonda görüntülü olarak ailesi ile görüşerek özlem giderdiğini söyledi. İlk kez ailesinden uzakta doğum gününü de geçirdiğini belirten Toy, "Çocuklarım ve eşim bana sürpriz yaptı. Görüntülü aradıklarında pasta almışlardı bende sembolik olarak mumları üfledim, benim için güzel bir anı oldu" dedi.


Korona virüsü yendi, yeniden görev için gün sayıyor


Yine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Anestezi Teknikeri olarak görev yapan 23 yaşındaki Kevser Dağ da ilk kez ailesinden ayrı kalmanın hüznü içerisinde. Bu süreçte birçok sağlıkçı gibi enfekte olan ve testi pozitif çıkan genç sağlıkçı, umut olduğu pandemi servisinde bir süre tedavi gördükten sonra virüsü yendi. Son iki testi negatif çıkan Dağ, annesi ve kardeşlerinin sağlığını tehlikeye atmamak için Öğretmenevinde kalıyor. 14 günlük izolasyon süresini burada geçiren genç sağlıkçı, ilk kez ailesinden bu kadar uzak kaldığını ve onları çok özlediğini söyledi. Her gün ailesi ile görüştüğünü ve görüntülü olarak anne ve kardeşleri ile özlem giderdiğini ifade eden Dağ, bir an önce görevine dönmek ve hastalarına umut olmak için gün sayıyor.


"52 gündür ailemden uzağım"


112 İl Ambulans Başhekimliğinde Acil Tıp Teknisyeni olarak çalışan Hamza Mercimek de bu süreçte ailesinin güvenliği için onlardan uzakta Ramazan'ı geçiren fedakar sağlıkçılardan biri. Ailesinin yaşlı ve engelli bireylerden oluşması nedeniyle, pandemi sürecinde Öğretmenevinde kaldığını söyleyen Mercimek, "52 gündür eve gitmiyorum. Ailem ile görüntülü konuşuyorum. Babamın sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bazen alışverişini yapıp kapıdan bırakıyorum, hiçbir şekilde temas sağlamıyoruz" dedi. Ramazan ayını ailelerinden uzakta geçirdikleri için üzgün olduklarını ifade eden Hamza Mercimek, "Burada her şeyimiz tam ama yine de ev ortamını gibi değil sonuçta. İnşallah bu salgın sona erir ve tüm sağlıkçılar yine aileleri ile aynı masada buluşma fırsatını bulur" diye konuştu.


İftarlıklar hayırseverlerden


Yine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Anestezi Teknikeri olarak görev yapan Osman Koyun da 45 gündür eve gitmediğini belirterek, bu süreçte tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Ramazan ayı nedeniyle iftar ve sahur yemeklerini Malatyalı hayırseverler tarafından sağlandığını belirten Koyun, "Sağ olsunlar, yemeklerimiz güzel çıkıyor. Bu süreçte bizlerin yanlarında oldukları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.


İftar saatine yakın Malatya Özel Çınar Koleji tarafından hazırlanan iftar yemeği, tamamen kişiye özel olarak paket şekilde sağlıkçılara ulaştırılıyor. Odalarında iftarlarını açan sağlıkçıların, sahurlukları da yine sivil toplum kuruluşu tarafından karşılanıyor. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:21 Kaynak: İHA


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