SAĞLIKÇILAR CENK EREN KONSERİYLE MORAL BULDU - Son Dakika

ALANYA Belediyesi tarafından koronavirüs sürecinde gösterdikleri özveri ve çabayla büyük takdir toplayan sağlık sektörü çalışanlarına moral amacıyla düzenlenen 'Vefa ve Şükran Konseri'nde Cenk Eren sahne aldı.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Vefa ve Şükran Konseri'nde sağlık sektörü çalışanları bir araya geldi. Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen Cenk Eren konserinde, sağlık çalışanları keyiflli saatler geçirdi. Konsere sağlık çalışanlarının yanısıra Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Uysal katıldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı açılış konuşmasında meslektaşlarına pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmaları için teşekkür etti. Cenk Eren'in sevilen şarkıları seslendirdiği konserde sağlıkçılarla fotoğraf çektirdi

YÜCEL: 'BU GECEYİ DİNLENEBİLMENİZ İÇİN DÜZENLEDİK'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sağlık çalışanlarına gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde büyük bir özveri, fedakarlık ve insanüstü gayretle çalıştığına değinen Yücel, "Bu geceyi biraz dinlenebilmeniz, kendinize vakit ayırabilmeniz ve birlikte güzel bir akşam geçirebilmeniz için düzenledik. Sağlık çalışanlarımıza emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için Alanya ve Alanya halkı adına en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Görevi başında vefat edenler başta olmak üzere, ebediyete uğurladığımız tüm sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.