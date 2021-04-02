Sağlıkçılar "Çok yorulduk" dedi, tedbirlere uyma çağrısı yaptı - Son Dakika

Sağlıkçılar "Çok yorulduk" dedi, tedbirlere uyma çağrısı yaptı

02.04.2021 11:16

Sağlıkçılar "Çok yorulduk" dedi, tedbirlere uyma çağrısı yaptı Bingöl Devlet Hastanesi'nde Covid-19 servisinde çalışan hemşireler yaşadıklarını anlatırken, son zamanlarda artan vakalar nedeniyle hep birlikte tedbirlere uymaya davet etti Hemşire 2 çocuk annesi Ayşe Çelik: -"Kimi hastalarımızı...

Sağlıkçılar "Çok yorulduk" dedi, tedbirlere uyma çağrısı yaptı

Bingöl Devlet Hastanesi'nde Covid-19 servisinde çalışan hemşireler yaşadıklarını anlatırken, son zamanlarda artan vakalar nedeniyle hep birlikte tedbirlere uymaya davet etti

Hemşire 2 çocuk annesi Ayşe Çelik:

-"Kimi hastalarımızı şifa ile taburcu ettik ve çok mutlu olduk kimi zamanda maalesef hastalarımızı kaybettik, bu durum bizleri çok üzdü, aklımızda kalıcı etkiler bıraktı"

Hemşire Hayrettin Ayan:

"Benim annem troid kanseri, hastalığından dolayı kendisine çok yaklaşamıyorum, herkes gibi anneme doya doya sarılmak istiyorum"

Hemşire Gülsüm Sevgi:

"Bu durum artık bizi çok yordu, tükendik, biz hastalarımızın can çekişerek, boğularak ölmelerini istemiyoruz, bunu görmek istemiyoruz"

BİNGÖL - Bingöl'de artan vakaların ardından yeniden yoğunluğun yaşandığı devlet hastanesi korona virüs (Covid-19) servisinde görevli sağlık çalışanları, "Çok yorulduk" diyerek, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vaka sayılarında artış görülmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19 renk haritasında 1 ay öncesine kadar mavi kategoride yer alan Bingöl, vaka sayısının artmasıyla Turuncu kategoride yer aldı. Yüksek riskli iller arasına giren kentte, Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması da getirirlerken, devlet hastanesindeki Covid-19 servisinde de yoğunluk yaşanmaya başladı.

1 yıldır Covid-19 servinde çalışan Hemşire 2 çocuk annesi Ayşe Çelik, "Yaklaşık 1 yıldır Covid servisinde çalışıyorum. Bu süreç içinde değişik klinik tablolarla karşılaştık. Kimi hastalarımızı şifa ile taburcu ettik ve çok mutlu olduk kimi zamanda maalesef hastalarımızı kaybettik, bu durum bizleri çok üzdü, aklımızda kalıcı etkiler bıraktı. Yani fiziksel olarak da psikolojik olarak da sıkıntılı dönemler oldu bizim için. Normalde çocuklarına zaman ayıran, gezmesine, eğlenmesine eşlik eden bir anne olduğum halde bu süre içinde onlara zaman ayıramadım. Yine normalde hiç var olmayan bir hastalığım çıktı, bel fıtığı. Maalesef ciddi anlamda dinleme gibi bir imkanım olmadığı için ameliyat boyutuna kadar geldi. Bir iki ay öncesine kadar yapılan kısıtlamalar ve halkımızın da duyarlılığıyla vaka sayısında gerileme olmuştu. Bu durum bizleri de rahatlattı. İnsanlar da dışarıda daha güvenilir bir şekilde zaman geçirdi. Tekrar eski günlerin gelmesini umut ediyoruz. İnsanlarımızdan tekrar çaba bekliyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının devamlılığını bekliyoruz" dedi.

"Ben de herkes gibi anneme sarılmak istiyorum doya doya"

Vaka sayısının yeniden artmasıyla troid kanseri olan annesine sarılamadığını belirten hemşire Hayrettin Ayan, "Covid sürecinde son 1 yıldır çektiğimizi bir Allah bilir bir de biz biliriz. Benim annem troid kanseri. Hastalığından dolayı kendisine çok yaklaşamıyorum. Ben de herkes gibi anneme sarılmak istiyorum doya doya. Ona sarılmak, onu öpmek istiyorum. Vatandaşlarımızdan ricamız temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeleri. Son zamanlarda vaka sayıları arttı. Rehavete kapılmayıp dikkat etmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Biz hastalarımızın can çekişerek, boğularak ölmelerini istemiyoruz"

Pandemiden dolayı çok yorulduklarını belirterek çağrıda bulunan hemşire Gülsüm Sevgi de "Covid-19 ile mücadele ediyoruz ve ciddi anlamda yorulduk. Covid vakalarımızda ciddi bir azalma görüldü hatta ilimizde vaka sayısı sıfırlara kadar inmişti. Ama son birkaç haftadır vatandaşlarımızın rehavete kapılmasıyla beraber hasta sayısında artış görüldü. Hakikaten bu durum artık bizi çok yordu, tükendik. Biz hastalarımızın can çekişerek, boğularak ölmelerini istemiyoruz, bunu görmek istemiyoruz. Bu işi ciddiye almayan vatandaşlara seslenmek istiyorum, hastaların en kötü anlarına biz şahit olduk. Onların neler çektiğini, son anda neler söylediklerini biz çok iyi biliyoruz. Hastane ziyaretlerine ara vermelerini istiyoruz. Bıraksınlar hastalarımızla ilgilenelim ve maske, mesafe, temizlik kurallarına uysunlar. Hem bizleri hem kendilerini rahatlasınlar" ifadelerini kullandı.

Sağlıkçılar Çok yorulduk dedi, tedbirlere uyma çağrısı yaptı
Sağlıkçılar Çok yorulduk dedi, tedbirlere uyma çağrısı yaptı
Sağlıkçılar Çok yorulduk dedi, tedbirlere uyma çağrısı yaptı
Sağlıkçılar Çok yorulduk dedi, tedbirlere uyma çağrısı yaptı

Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Ayşe Çelik , Bingöl, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlıkçılar 'Çok yorulduk' dedi, tedbirlere uyma çağrısı yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Koronavirüse karşı yeni önlem! Burun maskeleri işe yarıyor mu? Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a soruldu: Merkez Bankası 15 Nisan'da nasıl bir faiz kararı verecek?         
11:47
Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var Biden ilk Kabine toplantısını gerçekleştirdi! Çekildikleri fotoğrafta birden fazla dikkat çeken detay var         
11:42
Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak         
11:10
Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı Kadro oluşturmakta zorlanan Sergen Yalçın, Kasımpaşa ve Alanya maçları için yeni formüller hazırladı         
10:58
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular Cenazede haklarını helal etmedikleri patronlarının yüzünden hacizlik oldular         
10:28
16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı 16 bıçak darbesiyle hamileyken öldürülen Sezen'den geriye gelinlikli fotoğrafı kaldı         
10:06
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu Kız kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç, 17 yaşındaki genci sokak ortasında çekip vurdu         
09:19
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 12:01:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlıkçılar "Çok yorulduk" dedi, tedbirlere uyma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei