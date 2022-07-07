Sağlıkçılar, doktorun öldürülmesini önlüklerini kırmızıya boyayarak protesto etti

EDİRNE'de sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini önlüklerini kırmızıya boyararak, protesto etti.

Edirne'de sağlık alanında faaliyet gösteren meslek örgütleri, Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın hasta yakını tarafından silahlı saldırıda öldürülmesini protesto etti. İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlıkçılar, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunurken, bina önüne siyah çelenk bıraktı. Eylemde ayrıca sağlıkçılar, "Dr. Karakaya canını feda etti, biz de önlüklerimizi feda ediyoruz" diyerek, beyaz önlüklerini kırmızıya boyayıp yere attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Edirne Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Sibel Pekdemir, meslektaşlarının öldürülmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi'nde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak, bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi."'ŞİDDET ÖNGÖRÜLEBİLİR VE ÖNLENEBİLİR BİR SORUNDUR'Türkiye'de artan şiddet ikliminin, sağlıkçıların sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmadığını, can güvenliğini de ortadan kaldırdığını söyleyen Pekdemir, "Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz: Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir" dedi.'BUGÜN VE YARIN İŞ BIRAKIYORUZ'

Bugün ve yarın ülke genelinde iş bıraktıklarını dile getiren Pekdemir, "Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz. Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.