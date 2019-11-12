Son Dakika Haberleri: Sağlıkçılar 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan dikti
Son Dakika Güncel Sağlıkçılar 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan dikti - Son Dakika

Sağlıkçılar 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan dikti

7 saat önce

Zonguldak'ta sağlıkçılar 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan diktiler.

Sağlıkçılar 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan dikti, System.String[]

Zonguldak'ta sağlıkçılar 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan diktiler.


Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya ya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinnes rekorlar kitabına girmek için Tarım ve Orman Bakanlığının başlatmış olduğu geleceğe nefes al kampanyası kapsamında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlıkçılar da Çaycuma İlçesine bağlı Perşembe Beldesi Ada köyünde fidan dikerek kampanya ya destek verdiler. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:24 Kaynak: İHA
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