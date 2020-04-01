Sağlıkçılar için asetat kağıdından yüz koruyucu siperlik üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlıkçılar için asetat kağıdından yüz koruyucu siperlik üretiliyor - Son Dakika

Sağlıkçılar için asetat kağıdından yüz koruyucu siperlik üretiliyor

6 saat önce

Edirne Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik ve cerrahi maske üretiyor.

Sağlıkçılar için asetat kağıdından yüz koruyucu siperlik üretiliyor, System.String[]

Edirne Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik ve cerrahi maske üretiyor.

Edirne Sosyal Dayanışma Merkezindeki atölyede çalışmalarını sürdüren 13 usta öğretici, bir yandan asetat kağıdı, sünger ve lastikten oluşan yüz koruyucu siperlik üretirken bir yandan da cerrahi maske dikiyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları için günde bin yüz koruyucu siperlik ve 500 cerrahi maske ürettiklerini söyledi.

Vali Ekrem Canalp'in talimatı doğrultusunda sağlık çalışanları için üretime başladıklarını belirten Dinç, "Malzeme temini ve işçiliğini biz yapıyoruz. Ürettiğimiz maskeleri ücretsiz olarak gerekli yerlere teslim edeceğiz." dedi.

Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını dile getiren Dinç, şöyle devam etti:

"3 boyutlu yazıcılardan çıkan maskelerin doktorlarımızın yüz hatlarında tahribata sebebiyet verdiği söylendiği için biz maliyeti de çok düşük olan asetat kağıdı, sünger ve lastiği birleştirip siper maske üretiyoruz. Bizim için bu maskelerin yapımı çok kolay. Usta öğreticilerimiz bu konuda çok deneyimli. Kısa sürede talep edilen malzemeleri, miktarları üretebiliyoruz."

Dinç, ihtiyaç fazlası maskelerin satışından elde edilen gelirin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlayacaklarını sözlerine ekledi.

İlhan Dinç, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:20 Kaynak: AA

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