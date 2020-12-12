Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı - Son Dakika

Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı

12.12.2020 09:30
Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı, System.String[]

ERZURUM Şehir Hastanesi acil servisinde görevli Hüseyin Ergün, Covid-19 savaşçılarına yönelik düzenlenen kursta meslektaşları kayak yapmayı öğrenirken, eğitime katılmak yerine engelli oğluna kızakla kayak keyfi yaşattı.

ERZURUM Şehir Hastanesi acil servisinde görevli Hüseyin Ergün, Covid-19 savaşçılarına yönelik düzenlenen kursta meslektaşları kayak yapmayı öğrenirken, eğitime katılmak yerine engelli oğluna kızakla kayak keyfi yaşattı. Ergün, "Oğlumun belden aşağısı tutmuyor. Ben de bu etkinliği duyunca kayak yaparak eğlensin istedim" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nce Covid-19 savaşçılarına moral olması için kayak kursu düzenlendi. Erzurum Şehir ve Palandöken Devlet Hastanesi'nden 40'a yakın sağlıkçı kayak öğrenmek için Palandöken Kayak Merkezi'ne geldi. Palandöken'deki kursa katılan acil servis görevlisi Hüseyin Ergün, mesai arkadaşlarıyla birlikte kayak eğitimi almak yerine belden aşağısı felçli olan 11 yaşındaki oğlu Muhammet Hüdayi, kızları Ümame (12) ve Didar Cemile'ye (6) kızak ve kayak keyfi yaşattı.

Bedensel engelli oğlunu oturttuğu kızağın ipini eline alan Hüseyin Ergün, Ümame'nin de batonlarından tutarak amatör pistte kaydırdı. Bazen de oğlu Hüseyin'in kızağının arkasına oturarak kayan Ergün, "Sağlıkçı arkadaşlarımız Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak kursu alıyor. Ben acil serviste görevli bir sağlıkçıyım. Biri engelli 3 çocuğum var. Oğlumun doğuştan belden aşağısı tutmuyor. Saltukbey Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi. Bu tür aktiviteler olunca evde sıkılmasın diye getiriyorum. Çocuklarımın bu tür şeylerden mahrum kalmaması için etkinliklere katılıyoruz. Bugün de kayak yaparak eğlensinler istedim. Biraz onlar biraz da biz çocukluğumuzu yaşayalım dedik. Devletimiz sağ olsun böyle güzel imkanları bize sunuyor, bizler de faydalanıyoruz" diye konuştu.

Babasının hafta sonu etkinliklerine kendisini götürdüğünü söyleyen Muhammet Hüdayi Ergün, kayak yapmanın keyifli olduğunu söyledi.


Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı
Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı
Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı
Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı
Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı
Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı
Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı
Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı
Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı
Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı

Hüseyin Ergün, Acil Servis, 112 Acil, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlıkçılar için düzenlenen kayak kursunda engelli oğluna kızak keyfi yaşattı - Son Dakika


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