Sağlıkçılar için ekstra koruyucu maske geliştirdi, birinci oldu - Son Dakika

Sağlıkçılar için ekstra koruyucu maske geliştirdi, birinci oldu

26.12.2020 12:13
Sağlıkçılar için ekstra koruyucu maske geliştirdi, birinci oldu, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce gerçekleştirilen İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine açık olarak düzenlenen "İnovaTİM İnovasyon Yarışması" sonuçlandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce gerçekleştirilen İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine açık olarak düzenlenen "İnovaTİM İnovasyon Yarışması" sonuçlandı. Yarışmada, Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi Mustafa Demirtaş, sağlık çalışanlarına uzun süreli koruma sağlayan özel maske projesiyle birinci oldu. Mustafa Demirtaş, Kovid-19 salgınının yol açtığı sorunlara yönelik yenilikçi çözümler üretilmesi hedefiyle düzenlenen yarışmada "Sirculair" adını verdiği gelişmiş maske projesiyle 25 bin liralık destek ödülünün de sahibi oldu.

Ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Tim Başkanı İsmail Gülle'nin elinden alan Demirtaş, Kovid-19 pandemisi başlangıcından itibaren ürün bazında mikro inovasyon çözümleri üzerinde çalışmaya başladığını belirterek geliştirdiği maske sistemi hakkında bilgiler verdi.

"KANDAKİ OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞÜŞÜNÜ ENGELLİYOR"

Yaklaşık 6 ay süren tasarım, raporlama ve hızlı prototipleme sürecinin sonunda yarışma jürisi tarafından fikir, uygulanabilirlik, prototip, çözüm odaklılığı gibi kriterlerde değerlendirilerek Pandemi kategorisinde birinci olduklarını ifade eden Mustafa Demirtaş, "Geleneksel maskelerin veya N95 maskelerin uzun süreli kullanımında temel sorunlar; koruyuculuğun ciddi oranda düşmesi  ve uzun süreli maske ve koruyucu ekipman kullanımında, kullanıcının kan oksijen oranlarının düşmesi ve buna bağlı olarak halsizlik belirtileri görülmesiydi. Sirculair projemizle temelde bu problemleri çözdük" dedi. Mustafa Demirtaş, öğrenci arkadaşları Damla Uşar ve Aybüke Maraş ile geliştirdikleri maske sistemi hakkında şu bilgileri verdi:

"Sirculair; gelişmiş değiştirilebilir filtre altyapısı ve solunum destek ünitesi içeren ve buna ek olarak hava(filtre) girişlerinin aerosol etkilerinin azaltılması hedefiyle kullanıcının bel kısmına konumlandırılan bir akıllı maske sistemi. Birbirine bir hortumla bağlanan iki ana parçadan oluşuyor. İlk parça ağza takılan ve temaslı aerosol girişini sıfıra indiren şnorkel, diğer parça ise filtre kartuşunu içeren ve kullanıcının arka bel kısmına konumlanan solunum destek asistanı. Solunum destek asistanı, fanlar, filtre kartuşu, mikrodenetleyici ünitesi ve şarj ünitesine sahip. Kullanıcının aerosollere direkt maruz kalmaması için filtrelerin enfekte kişiden mümkün olduğunca uzak konumlandırılması gereğiyle böyle bir sistem geliştirdik. Maske kullanımına bağlı kan oksijen oranı düşüşü ve halsizliğe karşı temiz hava akışının desteklenmesini sağladık."

"CEP TELEFONUNDAN KONTROL EDİLEBİLİYOR"

Sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman kullanırken rahat bir biçimde temiz nefes alabilmelerini hedeflediklerini belirten Mustafa Demirtaş, maskenin hastaların çapraz enfeksiyon riski ve sağlık personeli kaynaklı bulaş tehlikesini de büyük oranda düşürdüğünü söyledi. Sistemde bulunan 3M filtre kartuşlarının N95 tipi maskelerden çok daha yüksek ve uzun süreli koruma sağladığını söyleyen Mustafa Demirtaş, mobil telefonlara yüklenen bir uygulama ile gelişmiş maske sisteminin kolayca kontrol edilebildiği ve anlık bildirimler alınabildiğini de sözlerine ekledi.

REKTÖR PROF. DR. ERHAN'DAN TEBRİK VE EĞİTİMDE İNOVASYON VURGUSU

İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Eğitimde İnovasyon' panelinde konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da üniversitenin üreten ama aynı zamanda öğrenmeyi ve üretmeyi öğreten bir kurum olduğunu söyleyerek üniversitelerin öğrencilere yol gösteren bir yapıda olması gerektiğinin altını çizdi. "Üniversite öğrenmeyi öğreten yer olacak, düşünmeyi öğreten yer olacak ve öğrenciyi girişimcilik ve yenilikçilik konusunda teşvik eden, ona yol gösteren, mentörlük yapan bir yer olacak" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Erhan, "Bunu da teknolojiyi kullanarak, staj ve co-op uygulamalarıyla yürütmek mümkün" dedi. Üniversitenin, öğrencilerin kendi geliştirdikleri fikirleri işe çevirebilme imkanı sağlayabilmesi ve öğrencinin ürettiğini, ekonomiye değer katan bir ürüne dönüştürme imkanını verebilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Erhan, "İnovasyon Yarışması'nda 1. olan öğrencisi Mustafa Demirtaş'ı da başarısından dolayı kutlayarak, üniversite olarak kendisine gereken tüm desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.


Sağlıkçılar için ekstra koruyucu maske geliştirdi, birinci oldu

Diş Hekimliği Fakültesi, Mustafa Demirtaş, Üniversite, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sağlıkçılar için ekstra koruyucu maske geliştirdi, birinci oldu - Son Dakika


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