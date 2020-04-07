Sağlıkçılar için hayati önem taşıyordu dağıtılmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlıkçılar için hayati önem taşıyordu dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

Sağlıkçılar için hayati önem taşıyordu dağıtılmaya başlandı

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan ve virüs ile mücadele eden sağlıkçılar için hayati öneme sahip izole kabinler Tekirdağ'da dağıtılmaya başlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan ve virüs ile mücadele eden sağlıkçılar için hayati öneme sahip izole kabinler Tekirdağ'da dağıtılmaya başlandı.

Süleymanpaşa Belediyesinin korona virüs ile mücadele kapsamında yaptığı kabinler, olası virüs taşıyan hastalar ile sağlık çalışanlarının arasındaki teması sıfıra indirecek. Daha önce sağlık çalışanları için maske üretimi ve ateş ölçmede hastalar ile sağlıkçılar arasındaki teması sıfıra indiren kabinler yapan Süleymanpaşa Belediyesi önemli bir adım daha attı. Süleymanpaşa Belediyesince sedyelere konulmak için yaptığı 20 adet izole kabinler Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere dağıtıldı. Bu kabinler sayesinde sağlık çalışanları ile enfekte olmuş hastalar arasında temas sıfıra iniyor. İzole kabinler sayesinde sağlık çalışanları daha rahat ve hızlı bir şekilde görevini yapabilecek.

"HER ZAMAN ÜRETMEYE HAZIRIZ"

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın yaptığı açıklamada, "Cüneyt Yüksel Başkanımızın talimatları ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün talepleriyle hasta yataklarımızı ve sedyelerimizi virüsten koruyucu tedbirler noktasında daha öncede ateş ölçerlerle ilgili bir çalışma yapmıştık. Bugünde 20 adet olarak ilk etapta hazırladığımız bir şeklimiz burada. 5 adet Devlet Hastanemize 5 adet üniversite hastanemize Çorlu ve Çerkezköy olmak üzere toplamda 20 adet ilk etapta dağıtılıyor. Talepler noktasında üretmeye her zaman hazırız" dedi.

KAFALARDAKİ SORU İŞARETLERİ BİTİYOR

Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Aykut Demirkıran ise yaptığı açıklamada, "Ülkemiz şuanda salgınla çok başarılı bir mücadele veriyor. Önceliğimiz sağlık personelini bu salgından etkilenmesini en aza indirebilmek. Bu nedenle diğer kurumlarla sürekli irtibat halindeyiz. Belediyemiz sağ olsun her isteğimizi anında karşılıyorlar. Bugünde bu sedye koruyucuları bize hediye ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sedye koruyucularımızın amacı içeride hastamız yatarken, virüsü dışarıya salmasını engellemek. Sağlık çalışanlarının bu salgından en aza indirmek için sedyelerin üstünü izole ettik. Enfekte bir hasta geldiğinde sağlık çalışanlarımızın kafasında soru işareti oluyordu. Fakat bu sedye koruyucu sayesinde kafalardaki soru işareti azalacak. Hastalara daha hızlı bir şekilde işlem yapacağız" diye konuştu.

Tekirdağ İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı ise, "İçinde bulunduğumuz ortamda hep birlikte ne kadar çok el ele verirsek, birleşirsek kovid19 ile iyi bir mücadele sergileyeceğimizi, kısa zamanda en zararlar ülkemizin başından defedeceğimize inanıyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

(Halil Dağ/İHA)

Sağlıkçılar için hayati önem taşıyordu dağıtılmaya başlandı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:00 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı
Lüks otomobiliyle kovaladığı sokak köpeğine kurşun yağdırdı Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı         
23:39
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı         
23:30
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para? Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?         
23:10
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu         
22:50
Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor         
22:01
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi         
21:56
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti         
21:30
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı         
21:16
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı         
21:09
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi         
20:40
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi         
20:39
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı         
20:37
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı         
20:34
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi         
20:32
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk         
20:25
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası         
20:25
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak         
20:22
FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar FIFA'dan futbolcu sözleşmeleri ile ilgili kritik karar         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık         
19:57
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi         
19:44
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi         
19:17
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular         
19:14
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz         
19:08
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı         
19:00
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız         
18:52
Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı         
18:41
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
18:31
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı         
18:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 23:52:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlıkçılar için hayati önem taşıyordu dağıtılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]