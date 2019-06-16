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Sağlıkçılar ile motosikletli arasında 'hemşireye laf attı' kavgası

34 dakika önce

BOLU'da, motosikletiyle hastanenin önünden geçerken, acil serviste görevli hemşireye laf attığı öne sürülen Asutay E. ile personel arasında kavga çıktı.

Sağlıkçılar ile motosikletli arasında 'hemşireye laf attı' kavgası, System.String[]


BOLU'da, motosikletiyle hastanenin önünden geçerken, acil serviste görevli hemşireye laf attığı öne sürülen Asutay E. ile personel arasında kavga çıktı. 3 sağlık çalışanına saldıran Asutay E., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavga anları, hastanenin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan Özel Fatma Hatun Hastanesi girişinde meydana geldi. Acil servisin önünden 14 GF 335 plakalı motosikletiyle geçen Asutay E., iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan hastanede görevli hemşireye sözlü tacizde bulundu. Hemşirenin motosikletteki gence karşılık vermesinin ardından acil serviste çalışan mesai arkadaşları, hemen yanına koştu. Hastane çalışanları ile Asutay E. arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Asutay E., tekme ve yumruklar ile doktor Barış Varol, hemşire İrem Özay ve özel güvenlik görevlisi İlker Karaman'a saldırdı. Bu sırada diğer hastane çalışanları da Asutay E.'yi yere yatırarak, etkisiz hale getirmeye çalıştı. Hastane çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, Asutay E.'yi gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan hastane çalışanları da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Doktor Barış Varol, hemşire İrem Özay ile İlker Karaman, Asutay E.'den şikayetçi oldu.
Öte yandan motosikletli Asutay E.'nin, sağlık çalışanlarına saldırdığı anlar, hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:37 Kaynak: DHA
Acil Servis, Bolu, Güncel
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