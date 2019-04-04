Sağlıkçılar İşaret Dilini Öğrendi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Halk Eğitim Merkezleri'nde görevli eğitimciler tarafından 6 farklı noktada verilen derslere, il genelindeki tüm kamu sağlık kurumlarında çalışan 110 gönüllü sağlık personeli katıldı. Toplamda 6 hafta süren eğitimde başarılı olan kursiyerlere Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmet Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törenle sertifikaları takdim edildi. Törene Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve sağlık personelleri katıldı.

Törende konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Engelliler ile hastanelerimizde çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek, sağlık hizmeti erişimini kolaylaştırmak ve oluşabilecek iletişim sorununu ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen bu eğitimleri çok önemsiyoruz. Eğitim alan çalışanlarımızın, işitme engelli hastalarımızın hastanelerimizde verilen sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanmaları, sağlık problemlerini etkin bir şekilde anlatmalarında kolaylık sağlanması ve tedavilerinin ivedilikle yapılmasında etkin bir rol alacaklarına inanıyorum" dedi.

Öğrendiklerini Sergilediler

Akan'ın konuşmasının ardından tören, kursiyerlerin eğitim süresince öğrendiklerini sahnede katılımcılarla paylaşmasıyla devam etti. Çanakkale Türküsü, bir kursiyer tarafından işaret dili ile seslendirilirken, bir başka kursiyer ise Barış Manço'nun sevilen şarkılarına işaret dili ile hayat verdi. Tören sonunda kursiyerlere sertifikaları, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan tarafından takdim edildi.