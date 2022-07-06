Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın - Son Dakika
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Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın

06.07.2022 17:22

Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırının ardından Türkiye'nin birçok kesiminden tepki sesleri yükseldi. Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın silahtan çıkan mermilerle yaşamını yitirmesi sonrası hastanede görev yapan çok sayıda sağlık görevlisi infial yaratan olaya tepki gösterip, iş bıraktı. Hastanenin kapısının önünde bir saldırganın silahla içeri nasıl girdiğini yüksek sesle soran görevliler, "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı attı.

Konya Şehir Hastanesi'ne silahıyla giren Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay ile Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya arasında tartışma çıktı.

DOKTOR VE SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında doktoru kafasından vuran Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı. Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN DOKTORU SORUMLU TUTTU

Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

MESLEKTAŞLARINDAN HASTANE ÖNÜNDE PROTESTO

Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın, güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nin bahçesinde mesai arkadaşlarınca protesto edildi. Karakaya'nın meslektaşları, büyük üzüntü içinde olduklarını, sağlık çalışanlarına şiddetin durmasını istediklerini dile getirip "Doktora uzanan eller kırılsın" sloganı attı.

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