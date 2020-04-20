Sağlıkçılar koronavirüse türkü yazıp, koro halinde söyledi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta Aile Hekimi Erdem Güden, koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısına destek vermek için türkü yazdı. Sağlık çalışanları ve müzisyenlerce telekonferans yöntemiyle koro halinde söylenen 'Zalim virüs korona' isimli türkü sosyal medyada beğeni aldı.

Koronavirüsle mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanları vatandaşlara sık sık yaptıkları evde kal çağrısını bu defa türkü ile yaptı. Aile Hekimi Erdem Güden'in yazdığı müzisyenlerin bestelediği türkü, Kahramanmaraş Tabipler Odası Kültür ve Sanat Kolu Başkanı Aile Hekimi Harun Tanır ile Güden'in de yer aldığı 8 kişilik bir koro tarafından seslendirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelemeyen koro üyeleri türküyü telekonferans yöntemiyle bağlama, ney ve kanun eşliğinde seslendirdi.

"BİZE VERİLECEK EN BÜYÜK DESTEK EVDE KALMAKTIR"