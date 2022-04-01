Sağlıkçılar, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını andı - Son Dakika
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Sağlıkçılar, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını andı

01.04.2022 13:57
Sağlıkçılar, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını andı

Sağlıkçılar, Kovid-19 salgını döneminde, görevi başındayken hayatını kaybeden 520 sağlık çalışanını andı.

Sağlıkçılar, Kovid-19 salgını döneminde, görevi başındayken hayatını kaybeden 520 sağlık çalışanını andı.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 72. Büyük Kongresi'nde, 1 Nisan'ın "COVID-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü" ilan edilmesi dolayısıyla, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde, sağlık meslek ve emek örgütleri mensupları anma etkinliği düzenledi.

Etkinlikte konuşan TTB Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 187'sinin hekim olduğu söyledi.

Salgın döneminde, hastalanan vatandaş sayısının 15 milyona, hayatını kaybedenlerin ise 100 bine yaklaştığını söyleyen Baytemür, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında yitirdiğimiz sağlık çalışanlarını anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Biz onların anılarını yaşatmaya, bu salgınla doğru temelde mücadele etmeye devam edeceğiz, buna söz veriyoruz." dedi.

Yıpranma Payı talebi

Baytemür, Kovid-19'un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılması için gerekli yasal düzenlemeleri talep ettiklerini belirterek, "Hakkımız olan yıpranma payının uygulanmasını istiyoruz. Hayatımızı korumamıza yardım edecek çalışma koşulları istiyoruz." diye konuştu.

Anma etkinliğine, Ankara Aile Hekimleri Derneği, Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Tabip Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği üyeleri katıldı.

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Türk Tabipleri Birliği, Büyük Kongresi, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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