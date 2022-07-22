Sağlıkçılar mahalleye gidip engelli ve yaşlı vatandaşların hatırlatma aşılarını yaptı - Son Dakika
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Sağlıkçılar mahalleye gidip engelli ve yaşlı vatandaşların hatırlatma aşılarını yaptı

22.07.2022 17:34
Sağlıkçılar mahalleye gidip engelli ve yaşlı vatandaşların hatırlatma aşılarını yaptı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sağlık ekipleri, muhtarın talebi üzerine gittikleri mahallede engelli ve yaşı vatandaşlara koronavirüs hatırlatma aşılarını yaptı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sağlık ekipleri, muhtarın talebi üzerine gittikleri mahallede engelli ve yaşı vatandaşlara koronavirüs hatırlatma aşılarını yaptı.

İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, muhtarın talebi üzerine Düğünyurdu Mahallesi'ne gitti. Muhtar Seyfettin Çöloğlu'nun camiden yaptığı anonsla mahalleli meydanda bir araya gelen aşısı tanımlı yaşlılar ve engellilere hatırlatma dozları yapıldı. Muhtar Çöloğlu, uygulamayla hem hastanelerde yığılmanın önüne geçildiğini hem de yaşlı ve engellilere bulundukları yerde hatırlatma aşılarını yaptırma kolaylığı sağlandığını söyledi. Aşıları mahallede yapılan vatandaşlar, sağlık ekiplerine teşekkür etti.


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Kaynak: DHA

İskenderun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıkçılar mahalleye gidip engelli ve yaşlı vatandaşların hatırlatma aşılarını yaptı - Son Dakika

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