Sağlıkçılar organ bağışı için rengarenk balon ve fenerleri gökyüzüne bıraktı - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesinde görevli sağlık çalışanı ve yöneticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle organ bağışında yaşanan düşüşe dikkati çekmek için rengarenk balon ve dilek fenerlerini gökyüzüne uçurdu.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde şehir hastanesinde görevli doktor ve sağlık personelleri, organ bağışına dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara organ bağışının önemini anlatıp broşür dağıttı.

Üzerinde kalp ile börek gibi organ resimleri bulunan ve "Organlarınızı bağışlayın" yazılı tişört ile şapka giyen sağlık meslek lisesi öğrencileri ile hastane yöneticileri ve sağlıkçıların çocukları, "Her bağış bir hayattır" sloganıyla hastane bahçesinde dilek fenerleri ve rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Hastane başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, AA muhabirine, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastanede stant açıp vatandaşları doğrudan bilgilendirdiklerini söyledi.

Toplumda organ bağışının, sadece canlıdan alınan karaciğer ve böbrek gibi algılandığını ifade eden Tör, "İhtiyaç durumunda zaten hasta yakınları organlarını bağışlayıp hastasına canlı donör olmak istiyor. Bizim burada toplanmamızdaki amaç yaşamın sona ermesi durumunda, vefat durumunda organ bağışçısı olmak." dedi.

Tör, 18 yaş üzeri sağlıklı her bireyin organ bağışçısı olabileceğine değinerek, bağışların Sağlık Bakanlığınca kayıt altına alındığına işaret etti.

"Tek isteğimiz 18 yaş üzeri herkesin organ bağışı yapması"

Vefat durumunda hasta yakınlarının organ bağışı konusunda çoğunlukla negatif davrandığını aktaran Tör, şöyle konuştu:

"Birey olarak organ bağışı yapılması için mücadele ediyoruz. Toplum olarak dini yönden, bağış açısından kaygılar var. Kişi organ bağışladı diye günahkar ya da yanlış bir iş yapmış olamaz. Tek isteğimiz 18 yaş üzeri herkesin organ bağışı yapması. Belki bir gün organa sizin veya sevdiklerinizin ihtiyacı olabilir. Organ bağışıyla hayat kurtaralım."

Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi sorumlusu ve başhekim yardımcısı Dr. Fatih Aras da merkezin, Erzurum'un yanı sıra 2009 yılından beri Erzincan, Sivas, Kars, Bingöl, Muş, Artvin, Ağrı, Gümüşhane, Tunceli, Ardahan, Iğdır ve Bayburt illerine hizmet verdiğini anlattı.

Kovid-19 salgınında bağışların azaldığı gözlendi

Son 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi bölgede de bağış sayılarında düşüş gözlendiğini aktaran Aras, şunları kaydetti:

"952 kalp, 68 akciğer, 20 bin 905 böbrek, 1715 karaciğer, 1572 kornea, 298 pankreas olmak üzere toplamda 25 binden fazla vatandaşımız nakil bekliyor. Merkezimize bağlı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde 98 karaciğer, 232 böbrek, Sivas'ta ise 1 karaciğer 47 böbrek hastası nakil bekliyor. Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi olarak şimdiye kadar 22 bin 213 vatandaşımız da organ bağışçısı olmuştur. "

Aras, salgının sona ermesiyle bağış sayılarında yükselme beklediklerini belirterek, tüm vatandaşları organ bağışçısı olmaya davet etti.

Organ bağışına dikkati çekmek için balon ve Organ Nakli Vakfınca gönderilen dilek fenerlerini uçurduklarını söyleyen Aras, "Organ bağışı bir güne özel değil, her zaman yapılmalı. Bağış yapmak isteyenleri hastanemiz, müdürlüğümüz ve sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz. Binlerce hasta organ bağışı bekliyor. Organlar can olsun, toprak olmasın. Bağışlanan her organın bir umut olduğunu unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Aras, bağış konusunda etkinliklere verdikleri destekten ötürü İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'e teşekkür etti.