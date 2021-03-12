Sağlıkçılar Tıp Bayramında sorunlarının çözülmesini bekliyor - Son Dakika

Sağlıkçılar Tıp Bayramında sorunlarının çözülmesini bekliyor

12.03.2021 13:48
Sağlıkçılar Tıp Bayramında sorunlarının çözülmesini bekliyor, System.String[]

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu 14 Mart Tıp Bayramına bir yıldır pandemiyle mücadele veren sağlıkçıların alkışlanarak girdiğini artık sorunların çözülmesini beklediklerini söyledi.

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu 14 Mart Tıp Bayramına bir yıldır pandemiyle mücadele veren sağlıkçıların alkışlanarak girdiğini artık sorunların çözülmesini beklediklerini söyledi.

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu yaptığı açıklamada, "14 Mart Tıp Bayramını salgınla geçen 1 yılın sonunda karşılıyoruz. İki bayram arasında 300'den fazla sağlık çalışanı arkadaşımızı Covid-19 salgını nedeniyle şehit verdik. 100 bin üstünde arkadaşımız virüse yakalandı. Devletin verdiği görevle millete şifa dağıtırken şehit olan tüm sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Hasta arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Onların emsalsiz fedakarlıkları ve canlarını vererek ortaya koydukları hizmet sağlık çalışanlarının bu ülkeye bağlılıklarını ve bu uğurda nelerden vazgeçebildiklerinin çok önemli bir göstergesidir. 1 yıldır sağlık çalışanları ailelerini ve sosyal hayatı unuttular. 1 yıldır sağlık çalışanları salgına rağmen 7/24 hizmet ürettiler. 1 yıldır sağlık çalışanları izin gibi temel ihtiyaçları unuttu, esnek mesai gibi kavramlar ise hiç yanlarına uğramadı. 1 yıldır salgın var ama şiddet ve mobbing devam ediyor. Korkunç saldırılara sağlık çalışanları maruz kaldılar. 1 yıldır sağlık çalışanı emek veriyor, tüm gücüyle hizmet üretiyor ama sıfır döner sermaye alıyor, adı tavandan kendi yavandan olan bir düzenleme ile geçiştirilmeye çalışılıyor. 1 yıldır sağlık çalışanlarını herkes alkışlıyor ama iş hakkını vermeye, mağduriyetini çözmeye gelince her ne hikmetse somut adımlar atılmıyor. Bu durumun artık son bulmasını istiyoruz." dedi.

"Her zaman ve şartta sağlık çalışanlarının yanında olduk"

Türk Sağlık Sen olarak bu zor süreçte her zaman ve şartta sağlık çalışanlarının yanında olduklarını kaydeden Dağlıoğlu, "Çalışanın hakkı ve emeği için alanlara çıkıp basın açıklaması yaptık, haksızlıklara karşı davalar açtık. Başvuru ve görüşmelerle çözüm istedik, mücadeleden hiç geri durmadık. Hep çalışanın yanında olduk. Bazı sorunları çözdük, bazı meselelerde ilerleme kaydettik fakat isteğimiz maaşa zam şeklinde tek ödeme, döner sermayede iyileştirme, sözleşmelilere kadro, hizmetlilere memurluk, 3600 ek gösterge, kreş ve benzeri temel meselelerin halledilmesidir. Bunun içinde mücadeleye devam edeceğiz. 14 Mart Tıp Bayramı, Tıbbiyelilerin vatanın işgaline karşı gösterdikleri tepkiden ve duruştan kaynağını almıştır. Bugünde sağlık çalışanları böylesine bir vatan savunmasındadır. Kahramanların salgınla mücadelesi ve korumaya çalıştıkları Türkiye'nin sağlığı bugün toplumsal, sosyal ve ekonomik hayatımızı en fazla etkileyen unsurdur. Hayatımız buna göre şekil almaktadır. Sağlık çalışanlarının çalışma hayatı ve şartları ile ilgili her iyileştirme ve her yeni olumlu düzenleme memleket için atılmış olumlu bir adım olacaktır." diye konuştu.

2021 yılının sağlık çalışanları yılı ilan edildiğini hatırlatan Dağlıoğlu açıklamasını şöyle bitirdi: "2021 yılı Tıp Bayramında sorunları çözmede adım atılmaya başladığı bir gün olmasını istiyor ve temenni ediyoruz. Alkışlamak ile kimse yorulmasın 'Sesimize kulak verip, çalışanların meseleleri çözülsün' diyoruz. Güzel memleketimizin dört bir yanında en kalabalık şehirlerinden en ücra köşelerine kadar vatana ve millete hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını Kutluyoruz." - MANİSA

Sağlıkçılar Tıp Bayramında sorunlarının çözülmesini bekliyor

TÜRK SAĞLIK-SEN Sendikası, 14 Mart, Bayram, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlıkçılar Tıp Bayramında sorunlarının çözülmesini bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım Elleri bağlı sedyede yatan göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı         
17:17
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı         
17:04
Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı         
16:45
Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak         
16:05
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak         
15:15
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü         
14:45
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız         
14:21
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil         
09:51
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 17:22:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlıkçılar Tıp Bayramında sorunlarının çözülmesini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei