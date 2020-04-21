Sağlıkçılar ve ambulanslar virüsten böyle korunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlıkçılar ve ambulanslar virüsten böyle korunuyor - Son Dakika

Sağlıkçılar ve ambulanslar virüsten böyle korunuyor

7 saat önce

Korona virüs (Covid-19) sürecinde en ön cephede mücadele veren 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kullanılan ambulanslar, Korona vakasından önce ve sonra düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Sağlıkçılar ve ambulanslar virüsten böyle korunuyor, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) sürecinde en ön cephede mücadele veren 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kullanılan ambulanslar, Korona vakasından önce ve sonra düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Korona virüs salgınının ardından iş yükü ve sorumlulukları artan sağlık personeli, fedakarca çalışmaya devam ediyor. Küresel salgın haline gelen ve Türkiye'de de yayılan virüs nedeniyle gece gündüz faaliyette olan Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı 112 Acil Servis ekipleri, vatandaşlara en kaliteli hizmeti sağlamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hasta ile temasa geçecek ambulans ekipleri 10 dakika içerisinde özel koruma kıyafetleri giyiyor. Ardından vakadan önce ve sonra ambulanslar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ambulansların iç ve dış unsurları titizlikle dezenfekte edilirken, bir ambulans yaklaşık 45 dakikalık sürede dezenfekte oluyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Paramedik Harun Korkmaz, "Kontemine olmuş, yani kirlenmiş kıyafetlerimizi, tulumlarımızı çıkarttıktan sonra dinleniyoruz. İşlem bittikten sonra 112 istasyonumuza dönüyoruz. Burada aynı zamanda ambulanslar dezenfekte işlemlerinden geçiyor. Günün bir kısmını istasyonlarımızda geçiriyoruz" dedi.

"DEZENFEKTE İŞLEMİ 45 DAKİKA SÜRÜYOR"

Ambulansların dezenfekte sürecini anlatan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Gür, "Kemerler takılı şekilde ambulansı teslim alıyoruz. Cihazımızı 15 dakika çalıştırıyoruz, içeride verdiğimiz ilacın yayılması için 15 dakika bekleme süremiz, 15 dakika da havalandırma süremiz olmak üzere biz toplam 45 dakika dezenfeksiyon işlemini yapıyoruz. Daha sonra diğer vakalara ekibimiz hazır hale geliyor. Gün içindeki ambulans dezenfeksiyon işlemlerimiz değişiyor. Şüpheli vakalarımız ortalama 35 ila 45'i, bazen de 50'yi buluyor. Buna göre günlük dezenfeksiyon sayımız vaka sayısına göre değişiyor. Covid-19 için çalışan 5 tane ambulansımız var. Bir de icraat ekibimiz var, ekstra durumlarda yoğun olduğu zamanlarda bu ekibimiz de devreye giriyor. Toplam 6 tane ambulansımız Covid-19 için çalışıyor" diye konuştu.

"PERSONEL KIYAFET DEĞİŞTİRMEDEN, STERİL OLMADAN HASTAYA TEMAS ETMİYOR"

Paramedik Ümran Bektaş ise, Korona vakasına giden ekiplerin 10 dakika gibi kısa bir sürede koruyucu kıyafet giydiklerini belirtti. Bektaş, "Olası Covid-19 vakasına müdahale eden personel, dezenfeksiyon için üzerini değiştiriyor. Ardından temiz kıyafetlerini giyip daha sonra steril alanda bekleyebiliyor. Vakalarına da orada çıkıyor, kıyafet değiştirmeden, steril olmadan tekrar hasta ile temas etmiyor. Biz Covid ekibinde olduğumuz için zaten koruyucu kıyafetlerle gidiyoruz. Bu kıyafetlerle gittiğimiz için biz burada tekrar bir kıyafet değişimi yapmıyoruz. Normal Covid ekibi olmayan ekiplerimiz gelip kıyafetlerini değiştiriyor. Maksimum 10 dakika kıyafetlerin değişme süresi oluyor. Eğer araçları da kontemine olmuşsa, araçların dezenfeksiyon süresiyle yaklaşık 1 saat oluyor" ifadelerini kullandı.

(Çağatay Gür - Mustafa Kaplan - Burak Tekin/İHA)

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:35 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18 Koronavirüs: Liglerin ertelenmesiyle futbolcuların çoğu 'depresyona girdi' Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı "Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı         
16:24
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı         
13:55
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu         
13:54
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi         
13:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 17:54:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlıkçılar ve ambulanslar virüsten böyle korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]