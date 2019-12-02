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Sağlıkçılar ve işitme engelliler kampta buluştu

6 saat önce

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri servisi çalışanları ile işitme engelli vatandaşlar 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen kampta bir araya geldiler.

Sağlıkçılar ve işitme engelliler kampta buluştu, System.String[]

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri servisi çalışanları ile işitme engelli vatandaşlar 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen kampta bir araya geldiler. Kamp boyunca işitme engelli vatandaşlara 112 Acil Servis hakkında bilgiler verilerek, acil sağlık hizmetlerinin çalışmaları işaret dili çevirmenleri aracılığı ile engelli vatandaşlara anlatıldı.


1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası ve 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında; konuşma ve işitme engelli vatandaşlarında katılımıyla Güzeldere Şelalesinde kamp programı düzenlendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından konuşma ve işitme engelli vatandaşlara 112 ambulanslarının ve ekipmanlarının tanıtımı yapılarak, doğada karşılaşabilecekleri sağlık problemleri hakkında bilgiler verildi. Etkinlik sonunda kamp programına katılan katılımcılar tarafından işaret diliyle "112 hayat kurtarır" mesajı verildi. - DÜZCE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:12 Kaynak: İHA
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