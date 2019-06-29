Son Dakika Haberleri: Sağlıkçılar zorlu parkuru  2 dakika 30 saniyede geçti
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Sağlıkçılar zorlu parkuru  2 dakika 30 saniyede geçti

6 dakika önce

ERZURUM'da güvenli sürüş teknikleri eğitimi alan 112 Acil Sağlık çalışanları, direksiyonuna geçtikleri ambulanslarla hız, ani durma ve virajlı yolları temsilen hazırlanan zorlu pisti 2 dakika 30 saniyede geçmeyi başardı.

Sağlıkçılar zorlu parkuru  2 dakika 30 saniyede geçti, System.String[]
ERZURUM'da güvenli sürüş teknikleri eğitimi alan 112 Acil Sağlık çalışanları, direksiyonuna geçtikleri ambulanslarla hız, ani durma ve virajlı yolları temsilen hazırlanan zorlu pisti 2 dakika 30 saniyede geçmeyi başardı.
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedik, acil tıp teknisyeni ve sürücülere 'Ambulans Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi' verildi. 4 eğitmen, 2 gözetmen ve 1 koordinatörün görev aldığı eğitimde kursiyerlere teorik olarak araç mekaniği, sürüş hazırlıkları, araç güvenlik sistemleri, ambulanslarda hız problemleri, araç kontrolü, geçiş üstünlüğü, virajlar, sollama kuralları, trafikteki özel durumlar, ambulanslarda siren kullanımı ve ambulans kazaları anlatıldı. Uzman ekiplerin verdiği eğitimlerin tamamlanması sonrası sağlık çalışanları kursun 4'üncü gününde piste çıktı. Sürücüler önce zincir takma, lastik değişimi, akü takviyesi gibi konularda bilgi aldıktan sonra sağlık çalışanları eğitimde öğrendiklerini ambulansların direksiyonlarının başına geçerek uzman heyetin önünde sergiledi. Erzurum Buz Hokeyi salonunun bahçesinde hazırlanan zorlu pistte sağlık çalışanları zamana karşı yarıştı. 17 kursiyer, hız, ani durma ve virajlı yolları temsilen hazırlanan zorlu pisti 2 dakika 30 saniyede geçmeyi başardı. Arkadaşlarının alkışlarla destek verdiği sağlık çalışanları, 4 günlük eğitimi sınav sonrası aldıkları sertifikayla tamamladı.


- Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:15 Kaynak: DHA
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