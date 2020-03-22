Sağlıkçılara bir destek de oto kurtarıcıdan - Son Dakika
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Sağlıkçılara bir destek de oto kurtarıcıdan

13 dakika önce

Çin'de başlayan korona virüs salgını ile en fazla mücadele eden ve risk grubunda yer alan sağlıkçılara her kesimden destek geliyor.

Sağlıkçılara bir destek de oto kurtarıcıdan, System.String[]

Çin'de başlayan korona virüs salgını ile en fazla mücadele eden ve risk grubunda yer alan sağlıkçılara her kesimden destek geliyor. Düzce'de bir firma sağlık çalışanları ile bakanlığa ait araçları ücretsiz çekeceklerini söyledi.

Korona virüs salgını sonrası en fazla risk grubunda yer alan ve mücadeleyi önde sürdüren sağlık çalışanlarına her kesimden destek geliyor. Düzce'de faaliyet gösteren ve çekici hizmeti veren Zeki Tokgöz, Düzce sınırlarında arıza yapan yada kaza yapan sağlık çalışanlarının araçları ile Sağlık Bakanlığı'na ait tüm araçları istenilen yere kadar ücretsiz çekeceğini söyledi. Tokgöz, "Biz bugüne kadar zor günleri hep birlikte atlattık. Şimdi de bir olmak, beraber olarak bu durumundayız ki zor günleri atlatalım. Bizler elimizden geleni yapmalıyız. Bizde Allah korosun kaza yapan yada yolda arızalanmış Sağlık Bakanlığı personeli ile Sağlık Bakanlığı araçlarını Düzce'de ücretsiz olarak çekme kararı aldık. Kimliklerini beyan ettiklerinde ve aradıklarında bizde gidip araçlarını ücretsiz istedikleri yere çekeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Çin Halk Cumhuriyeti, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:41 Kaynak: İHA

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