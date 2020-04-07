Sağlıkçılara lojman - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Eski Hemşire Lojmanında, korona virüsü evlerine taşıma riskinden uzak kalmak isteyen sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için başlattığı restorasyon çalışmasını sonlandırdı. Büyükşehir ekiplerince temizliği, çevre düzenlemesi ve hijyeni de yapılan tesiste yaklaşık 40 sağlık çalışanı konaklayabilecek.



Tesiste incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadelenin kahramanları olduğunu söyledi. Başkan Karalar, "Sağlık çalışanları korona virüsle mücadelede cansiparane çalışan ve risk altında olan bir grup. Onlar için ne yapılsa az. Burası yıkık dökük harabe bir yerdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki hocalarımızdan talep geldi ve kısa sürede yaklaşık 50 hemşirenin kalabileceği bir duruma getirdik. Hemşirelerimiz evlerine korona virüs götürme endişesi yaşamak istemediklerinden dolayı burada kalmayı talep ettiler. Biz de bunun gereğini yaptık. Ben aslında Fakültemizin yöneticilerine, hocalarımıza böyle bir hizmet vermemize imkan tanıdıkları ve aracı oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.



Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal da, Kovid 19 salgınıyla ilgili hastane içinde özel birimler kurduklarını belirtti. Prof. İnal, "Burada çalışan arkadaşlarımız doğal olarak evlerine gitmek istemediler. Biz de bunlara bir yer göstermek zorundaydık. Burası aslında eskiden hemşire lojmanı olarak kullanılan bir yerdi. Terk edilmiş ve çok kötü bir durumdaydı. Eksik olmasın başkanımızla görüştük ve 1 hafta içinde burayı inanılmaz bir hale getirmişler. Bu çok büyük bir hizmet. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kadar süre içinde bu işi başardıkları için hastanem adına kendilerine müteşekkirim" diye konuştu.



Kötü senaryolara karşı sahra hastanesi



Başkan Zeydan Karalar daha sonra, TÜYAP Fuar Alanı'nda kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu.



Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:



"Bundan 10-15 gün önce biz sahra hastanesi oluşturma kararı verdiğimizde vaka sayısı giderek artıyordu. O zaman Adana'da bin yatak, korona virüs hastaları için ayrılmıştı ama biz yetmeyebileceği düşüncesiyle, tedbir amaçlı sahra hastanesini hazırladık. Tıbbi açıdan tam teşekküllü odalar hazırlıyoruz. Sahra hastanesi odasında aspiratör, oksijen tüpü, EKG cihazı, tansiyon aleti, pansuman tüpü ve diğer aparatlar var. İlk etapta 108 oda ve yatak hazır hale geliyor. İhtiyaç duyulması halinde sahra hastanesi bin yataklı hale gelecek şekilde hazırlık yaptık. Her halükarda 250 yataklı bir sahra hastanesini hazır hale getireceğiz. Bu tür bir hastaneyi, ihtiyaç hasıl olduktan sonra yapmaya başlamak bir anlam ifade etmez. Olası ihtiyaç durumuna göre şimdiden hazır hale getirilmesi gerekiyordu, biz de öyle yaptık. Umuyoruz, diliyoruz ki korona virüsün yayılma hızı azalır ve sahra hastanesine ihtiyaç kalmaz. İtalya örneğinde gördük ki; yeterince hazır değilseniz hastalar sokaklarda, koridorlarda yatıyor. Bu yüzden biz tedbirli olmak istedik. Burada neredeyse tam teşekküllü bir hastaneyi aratmayacak oluşum var." - ADANA