Sağlıkçılara palalı saldırıda 2 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te özel bir hastanede hasta ziyareti esnasında akrabalar arasında çıkan miras kavgasında sağlık çalışanlarına pala ve sopalarla saldıran 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep'te 14.06.2020 tarihinde özel bir hastanede tedavi gören akrabalarını ziyarete gelen gruplar arasında çıkan arbedede 2 sağlık çalışanının da darp edilmesi olayıyla ilgili olarak Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüphelilerden G.D ve B.D 15.06.2020 tarihinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, Ç.C ve A.D hakkında ise adli kontrol kararı verilmiş olup soruşturma devam etmektedir" denildi.



Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi2nde bulunan Özel Yaşam Hastanesinde iki akraba grup arasında miras kavgası çıkmış, kavgayı zorlukla ayran hastane çalışanlarının gruplardan birini dışarı çıkartması sonucu ellerinde pala ve sopalarla geri gelen grup, hastane ve sağlık çalışanlarına saldırmıştı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilmişti. - GAZİANTEP